CHAMPIONS LEAGUE – Pari per 1 – 1 della Juventus, in Spagna, contro il Villarreal, tutto si deciderà allo Stadium

Nel match di andata di Champions League, valido per gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club, disputato ieri sera, la Juventus ha impattato per 1 a 1, in Spagna contro il sottomarino giallo del Villarreal dell’ex difensore azzurro Albiol. La gara è stata aperta da un gol lampo del serbo Vlahovic, poi nella ripresa, su una dormita della retroguardia bianconera è giunto il pari di Parejo. Il retour – match che deciderà la formazione che passerà ai quarti di finale, si giocherà, a Torino il prossimo 16 marzo. Ricordiamo ancora una volta che per passare il turno sia i padroni di casa che gli ospiti iberici dovranno soltanto vincere., visto che non valgono più doppio le reti segnate in trasferta.