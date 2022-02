LA PARTITA – Lazio-Napoli 1-2, gli azzurri espugnano l’Olimpico

Il Napoli batte la Lazio 2-1 all’Olimpico: apre le marcature Insigne, rispondono i biancocelesti con Pedro, ma nei muniti di recupero arriva il raddoppio degli azzurri con Fabian Ruiz.

PRIMO TEMPO

Al 6′ Lazio vicina al vantaggio: Felipe Anderson serve Luis Alberto, che in buona posizione spedisce il pallone di poco fuori. Al 9′ biancelesti ancora vicini al gol: Luis Alberto serve Immobile che in area effettua un tiro al volo, anche in questa occasione il pallone termina a lato. Al 20′ destro a giro di Immobile dal limite, il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 23′ conclusione potente di Zielinski da fuori area, ci arriva Strakosha. Al 42′ pericoloso Milenkovic-Savic che si inserisce in area ed effettua la conclusione, Ospina intercetta sul primo palo. Al 45′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 51′ grande parata di Ospina su un tiro di Felipe Anderson. Al 62′ passa in vantaggio il Napoli per un tiro da fuori area di Lorenzo Insigne. Poco dopo segna ancora Insigne ma il gol viene annullato per fuorigioco. All’81’ altra grande parata di Ospina su un sinistro a giro di Pedro dalla distanza. All’88’ arriva il pareggio della Lazio con un tiro al volo da fuori area di Pedro. Al 90′ l’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Al 44′ torna in vantaggio il Napoli con Fabian Ruiz, che viene servito da Insigne e insacca dalla distanza con un gran tiro.

IL TABELLINO

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (83′ Acerbi), Radu; Milinkovic, Leiva (83′ Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (65′ Pedro), Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Pedro, J. Cabral, Moro, Romero.

All.: Maurizio Sarri Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (80′ Lobotka), Fabian Ruiz; Politano (80′ Ounas), Zielinski (57′ Elmas), Insigne; Osimhen. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna.

All.: Luciano Spalletti AMMONITI: Radu; Immobile; Mario Rui;

ARBITRO: Di Bello

Reti: 63′ Insigne; 88′ Pedro; 94′ Fabian Ruiz

Foto: Il Mattino

Mariano Potena