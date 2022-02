IL PUNTO SULLA A dopo la 27esima giornata – Il Napoli torna in testa col Milan

La ventisettesima giornata di serie A, a cui manca ancora una gara, quella che si disputerà, stasera, a Bergamo tra Atalanta e Sampdoria, ha visto l’aggancio del Napoli al Milan, in vetta alla classifica, grazie al successo della squadra di Spalletti, in extremis, all’Olimpico contro la Lazio per 2 a 1. Gli azzurri hanno, dunque, sfruttato appieno l’occasione regalata loro dalle due milanesi che hanno frenato ancora la propria corsa al titolo negli anticipi di venerdì scorso in cui non sono andate oltre il pari contro Udinese e Genoa. Manco a farlo apposta, domenica prossima, le due capolista si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona in uno scontro diretto al vertice che promette scintille. I risultati della giornata di ieri hanno registrato, poi, il successo del Cagliari, contro i granata, a Torino, per 2 a 1, nel lunch match delle 12,30, quindi, le vittorie del Verona sul Venezia per 3 a 1 ed infine della Roma, al fotofinish, a La Spezia, in virtù di un penalty, trasformato con freddezza, all’ultimo istante da Abram.