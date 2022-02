LE INTERVISTE – Lazio, Zaccagni: “C’è rammarico ma la strada è giusta. Nazionale? Il sogno di tutti”

Ai microfoni di Lazio Style Channel, l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha commentato il ko interno contro il Napoli maturato nei minuti di recupero: “Forse potevamo essere più cattivi nel primo tempo che abbiamo dominato. C’è il rammarico per il punto perso, recuperato nel finale. Pensiamo alla prossima partita. Quando fai gol e riprendi una partita in casa con il pubblico a favore è giusto tentare di fare bottino pieno. Il gol lo abbiamo preso, ma non eravamo messi male. La prima frazione di gioco è stata molto intensa e l’abbiamo pagata”, riporta Lalaziosiamonoi.

Il morale della squadra?

“Sicuramente quando incontri un po’ di sfortuna il rammarico c’è, ma noi dobbiamo continuare su questa strada. I gol arriveranno. Non guardiamo la direzione arbitrale, l’unico obiettivo ora è portare a casa i prossimi tre punti”.

Obiettivo Nazionale?

”Giocare per l’Italia penso sia il sogno di tutti. Io do il meglio con la maglia della Lazio, poi ciò che arriverà me lo prenderò”.

TuttoMercatoWeb.com