CHAMPIONS LEAGUE – Semifinale di andata Milan vs Inter: primo round appannaggio dei nerazzurri, vittoriosi per 2 a 0

Si è giocata ieri sera la semifinale di andata di Champions League tra Il Milan e l’Inter. L’euroderby della Madonnina è terminato con il successo dei nerazzurri di Inzaghi per 2 a 0,grazie alle reti di Dzeko Mkhitaryan, due ex giallorossi, nei primi 12 minuti della partita. Un risultato che, naturalmente, mette l’Inter in pole position per aggiudicarsi la finalissima di Istanbul del 10 giugno., pur se ci sono ancora da disputare i secondi 90 minuti. tra cinque giorni, sempre a San Siro. In realtà l’assenza di Leao nelle fila degli uomini di Pioli si è fatta sentire abbastanza, tuttavia l’Inter si è dimostrata molto più compatta più concentrata, più consapevole e tanto determinata. con la voglia di far suo questo primo tempo.