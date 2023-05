IL FISCHIETTO – MONZA vs NAPOLI AFFIDATA A COSSO DI REGGIO CALABRIA, AL VAR FOURNEAU

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha scelto per il match di domenica prossima tra Monza e Napoli, valido per il 35esimo turno di campionato, il signor Cosso della sezione arbitrale di Reggio Calabria. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dai giudici di linea Tolfo e Massara e dal IV Uomo Rutella. Infine al VAR agirà il duo formato da Forneau e Mariani. Un solo precedente lega Cosso agli azzurri e risale alla gara di andata Napoli vs Bologna, terminata 3 a 2, dell’ottobre 2022.