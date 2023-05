Pistocchi, Foschi, Castellini, Magoni e Cannella a Radio Punto Nuovo

Pistocchi: “Il Napoli pur cambiando spesso, è sempre rimasto in alto e ha addirittura vinto. L’addio di Giuntoli? Meno grave del previsto, vi spiego. Lo Scudetto del Napoli è senza ombre”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “Gli addi possono rovinare la festa del Napoli? Assolutamente no, la storia l’ha dimostrato spesso. Il Napoli pur cambiando spesso ciclo, è sempre rimasto in alto e ha addirittura vinto, dalle coppe al campionato. Nel calcio gli uomini vanno e vengono, la società deve solo essere pronta a qualsiasi evenienza. Se al Napoli arrivasse un’offerta irrinunciabile per Osimhen, cosa dovrebbe fare se non impacchettarlo e mandarlo via? Poi devi essere bravo a rimpiazzarlo con elementi all’altezza. L’addio di Giuntoli? L’offerta della Juventus è molto seria, anche se molto dipenderà da quello che succederà nei processi sportivi. L’importante per il Napoli è che resti l’area scouting, perdere quella sarebbe gravissimo. Perdere solo Giuntoli sarebbe meno grave, visto che puoi rimpiazzarlo con professionisti comunque encomiabili. E Accardi è uno di questi. A Napoli la festa va avanti da mesi e questo dà una sferzata di entusiasmo a tutto il calcio italiano, rimasto un po’ mummificato negli ultimi anni. Sono rimasto molto contento, è stato gratificato il lavoro della società, dell’allenatore e della tifoseria. Il Napoli meritava lo Scudetto già negli anni precedenti. E ora, non era mai successo di vedere una vittoria così dominata! Lo Scudetto del Napoli è uno Scudetto senza ombre, in tutti i sensi. Nuova penalizzazione della Juve? Su questo non c’è alcun dubbio, dovremo solo vedere di quanto sarà. Si chiuderà una prima pagina, ma potrebbero aprirsene delle nuove molto pesanti. Bisognerà vedere anche quello che farà Elkann, visto che la Exorr non può dirsi totalmente estranei a quanto successo. Ci sono le intercettazioni tra John Elkann e Agnelli, dopotutto”.

Foschi: “Ho già mandato un messaggio a Giuntoli, gli ho detto di preparare le valigie… Accardi? Un mio figliolo, De Laurentiis con lui farebbe un doppio colpo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo: “L’addio di Giuntoli? Gli ho già mandato un messaggio, sono sincero. Gli ho detto di preparare le valigie… E’ arrivato il momento di cambiare aria dopo un momento simile. Andare via da Napoli, però, è difficilissimo perché è una grande piazza e si sta bene. Migliorare e continuare a fare questi risultati è probabilmente complicato per tutti. Poi se arrivano certe piazze a proporsi, lo sappiamo tutti quanto sia complesso dire no. Accardi? E’ un altro mio figliolo, l’ho avuto da calciatore e da collega. E’ un giovane completo, con lui De Laurentiis farebbe un doppio colpo. Il direttore sportivo, però, conta sempre il giusto. La vera magia sta nell’avere bravi collaboratori e saper gestire un gruppo nella maniera giusta. Poi se a Napoli restano personaggi come Micheli e Mantovani, il club resta in una botte di ferro. Sono elementi di livello mondiale, ce ne sono pochi come loro. Resistere alle offerte dei top club per i big? E’ impossibile, purtroppo. La forza del Napoli è stata proprio l’uscita dello scorso mercato. Anche quest’anno sarà lì il segreto, nel gestire le cessioni e poi rimodulare le entrate. I napoletani devono sapere che, se vogliono un italiano come presidente, certi giocatori vanno ceduti dinanzi a queste cifre. Perché sarebbe impossibile trattenerli. Il Napoli, però, ha già dimostrato di saper già rimpiazzare anche le partenze più difficili. Addio di Osimhen? Oggi come oggi, in Italia non dobbiamo offenderci: il Napoli non può permettersi di tenere questi calciatori a certe cifre, perché sennò fai fatica e rischi di far fallire una società”.

Castellini: “Che emozione lo Scudetto del Napoli, ma una cosa mi ha dato fastidio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Castellini, ex portiere di Napoli, Monza e Torino: “E’ stata una grande emozione anche per me vedere lo Scudetto a Napoli. L’ho vinto da collaboratore di Bianchi e non in campo, purtroppo. C’è solo una cosa che mi dà fastidio: si associa la vittoria dello Scudetto alla bellezza della città di Napoli… Napoli è bella sempre come città e come realtà, non è che si riscatta perché ha vinto un campionato. Questo risultato è arrivato con un grande sforzo da parte di tutti, sono emozioni che ti restano dentro per sempre. Questo Scudetto del Napoli mi ricorda quello che vinsi in campo col Torino, 40 anni dopo l’ultima volta per i granata e fu un sogno per tutti. Il futuro del Napoli è in buone mani, anche se non conosco il presidente personalmente. Sono felice per tutti e dico loro di stare tranquilli, visto che nel calcio le persone vanno e vengono. Poi il Napoli ha sempre dimostrato di saper restare in alto. Meret? Meret è stato scelto dalla società come titolare e si è tolto dalla schiena il dualismo con Ospina. Per me non esiste l’alternanza in porta, solo quando il titolare non gioca affatto bene. Gollini e Vicario per il dopo-Meret? Purtroppo non sono più in forma, sennò metterei i guantoni e verrei io (ride ndr)…”.

Magoni: “Meraviglioso festeggiare lo Scudetto del Napoli, a Bergamo abbiamo intonati cori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli: “E’ stato meraviglioso vedere lo Scudetto del Napoli, a Bergamo abbiamo festeggiato col club Bergamo Azzurra ed è stato bello intonare cori e vedere la gente felice per questa vittoria. Il Napoli quest’anno ha messo in campo una differenza enorme rispetto alle altre big, che balbettavano in campionato già dalle prime giornate. Tutti hanno fatto benissimo, poi gli azzurri hanno pescato tanti campioni. La vittoria di Bergamo contro l’Atalanta è stato un momento chiave che ha reso consapevole il Napoli di poter vincere il campionato. Quella fu una vittoria decisiva”.

Cannella: “Napoli goditi lo Scudetto, ma a sentire Spalletti sembra già pronto a tuffarsi in una nuova avventura”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo: “Al Napoli consiglio di godersi questo Scudetto, senza badare troppo a quello che verrà nel futuro. Il momento è straordinario, quindi bisogna godersi i frutti di questa vittoria. Certo dalle interviste rilasciate da Luciano Spalletti, sembra già pronto a tuffarsi in una nuova avventura… Chissà come andrà a finire, staremo a vedere. Il Napoli è stato bravo a trovare sempre spunti nuovi in questi anni e a non soccombere anche dinanzi agli ostacoli. Poi molti sono cresciuti con Spalletti. Lobotka e Osimhen sono i risultati di un lavoro straordinario, poi da appassionato della Roma ho sempre in mente cosa ha raggiunto Spalletti in questi anni di carriera. Giuntoli? Lui ha fatto un lavoro incredibile, in 8 anni è stato sempre presente in ogni angolo di vita del Napoli. Chi opera tante volte, poi non le indovina sempre tutte. E quindi qualche acquisto meno azzeccato c’è stato, ma fa parte del gioco. La sua tenacia e la sua costanza, però, hanno portato in alto il Napoli sino alla vittoria dello Scudetto. E’ stato un lavoro enorme e logorante, credo sia esausto per certi versi e gli va concesso di poter ragionare ad un nuova avventura. E poi trascorrere 8 anni con De Laurentiis non è qualcosa di ordinario per tutti”.