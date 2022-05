Napoli – Stasera De Laurentiis terrà una nuova cena terapeutica di gruppo con la squadra

Ancora una volta il presidente del Napoli terrà una cena di gruppo terapeutica con la squadra. il tecnico e tutto lo staff al completo, in primis per festeggiare il traguardo, giunto in anticipo della zona Champions e poi tracciare anche le basi per la prossima stagione. L’appuntamento, questa sera, nel solito ristorante sito tra Agnano e Pozzuoli. A proposito di De Laurentiis, il patron azzurro, in merito alla contestazione della tifoseria per lo scudetto gettato alle ortiche, ha replicato che i fischi uditi al Maradona, sabato scorso, non lo hanno ferito, visto che il Napoli con la qualificazione alla massima competizione europea ha compiuto la missione che farà si che nelle casse sociali entrino una cinquantina di milioni di euro, il che riporterà serenità finanziaria nel club, il quale, negli ultimi due anni ha subito una vera e propria crisi economica.