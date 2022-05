IL FISCHIETTO – Sarà il signor Prontera di Bologna l’arbitro di Torino vs Napoli

L’Aia ha scelto il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna per dirigere l’anticipo di sabato alle 15 tra Torino e Napoli, valido per la terzultima giornata di campionato. A collaborare col fischietto emiliano ci saranno i giudici di linea Liberti e Del Giovane, il quarto uomo Baroni e per finire al VAR, valuteranno gli episodi sospetti Irrati e Zufferli. Dunque nuovamente un arbitro emergente per gli azzurri, impegnati nel difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus. Infatti il fischietto, trentacinquenne originario di Lecce, ha debuttato in massima serie solo nell’ottobre del 2019, dirigendo il match Fiorentina – Udinese, terminato 1-0. Naturalmente dopodomani sarà il suo primo incrocio con la compagine partenopea.