Benevento, 10 calciatori positivi al covid: chiesto il rinvio contro il Cosenza

In forte dubbio Cosenza – Benevento. Il sodalizio sannita, dal responso dei tamponi effettuati alla squadra, si è ritrovato con 10 calciatori positivi al covid. La dirigenza ha inoltrato una richiesta alla Lega di B per posticipare a data da destinarsi la trasferta di Cosenza. Il match è in programma domenica alle 15.30 allo stadio San Vito – Gigi Marulla. Si attende la decisione dei massimi vertice della Lega. Il regolameto prevede che con il 35% dei contagiati è possibile chiedere il rinvio.