I risultati degli anticipi del sabato di A – 28esimo turno

Qui di seguito i risultati degli anticipi del sabato di serie A, relativi alla 28esima giornata:

Udinese – Sampdoria 2-1

Roma – Atalanta 1-0

Cagliari – Lazio 0-3

Dunque, tre successi che consentono ai bianconeri friulani, ai giallorossi e ai biancocelesti di compiere un grosso balzo in avanti in classifica. La Roma aggancia i bergamaschi a quota 47, mentre la Lazio segue ad un punto. In coda l’Udinese sale a 29 punti, invece si fa pericolosa la posizione della Sampdoria che resta a quota 26, a sole quattro lunghezze dalle sabbie mobili della retrocessione. Quest’oggi, grande attesa per la supersfida di stasera del Maradona, tra Napoli e Milan, la quale chiuderà questo turno di campionato, che stamane partirà alle 12,30 con lo scontro salvezza tra Genoa e Empoli allo stadio Luigi Ferraris.