EDITORIALE PREPARTITA – Gli azzurri pronti a scrivere una nuova pagina di storia

Editoriale prepartita. La grande attesa sta per terminare, mancano poco meno di 11 ore al big match di questa sera allo Stadio Maradona dove Napoli e Milan daranno vita ad un confronto diretto per lo scudetto che si presenta assai suggestivo ed affascinante e che rievoca nella mente della tifoseria napoletana ricordi bellissimi dei tempi del pibe de’ oro. Gli azzurri, nella notte di Fuorigrotta, avranno la possibilità, in caso di successo, di scrivere una nuova pagina di storia del club nato nel 1926. Una sorta di appuntamento memorabile a cui non si può mancare. Del resto, il Napoli avrà il supporto dei tifosi, accorsi in massa e degli Ultras, i quali, finalmente, torneranno nella Curva per cantare e sostenere la propria squadra del cuore in questa autentica “battaglia” cruciale che potrebbe essere il trampolino di lancio verso il terzo scudetto. Naturalmente anche i rossoneri di Pioli nutrono le stesse ambizioni degli avversari, per cui sarà una partita difficilissima dal risultato impronosticabile. Luciano Spalletti, dal canto suo, ieri, nella conferenza stampa della vigilia ha caricato ancora di più un ambiente che già ribolliva come il nostro vulcano. La vittoria di domenica scorsa ha portato serenità e morale ai giocatori “napoletani”, il che non potrà che giovare, quest’oggi, per tentare il sorpasso all’Inter e per continuare a sognare in grande. Riusciranno i nostri eroi a regalare una notte magica alla piazza partenopea? Beh, naturalmente, lo scopriremo solo vivendo!