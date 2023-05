IL FISCHIETTO – BOLOGNA vs NAPOLI, dirige Marcenaro di Genova, Valeri al Var

Per il match di domenica pomeriggio Bologna vs Napoli, valido per la penultima di campionato, in programma al Dall’Ara, il designatore arbitrale ha scelto il signor Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto ligure sarà assistito dai giudici di linea Bresmes e Trinchieri, dal IV Uomo Massa e per finire dal duo Valeri -Longo al Var. Per la cronaca Marcenaro ha diretto gli azzurri, in passato, in solo due occasioni ed entrambe le volte le gare sono terminate sul punteggio di 1 a 1. Per l’esattezza si tratta di Napoli – Lecce del girone di andata e di Napoli – Salernitana di fine aprile. Mi domando il perché della designazione di arbitri di poca esperienza, ultimamente, per le partite della squadra partenopea, quando fischietti di un certo livello come lo stesso Massa e Valeri vengono impiegati come quarto ufficiale e addetto al Var. Mah, non riesco proprio a capirlo.