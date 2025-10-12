NEWS

Andrea Carnevale: “Napoli ancora favorito per lo scudetto, ma il Milan mi ha impressionato”

Vincenzo Letizia 12 Ottobre 2025 0 41 sec read

Intervistato da Tuttomercatoweb nel corso del Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante azzurro Andrea Carnevale ha espresso il proprio punto di vista sulle ambizioni del Napoli in vista della nuova stagione.

«Assolutamente sì – ha dichiarato Carnevale – il Napoli ha la possibilità di rivincere lo scudetto. La squadra è solida, ha mantenuto la sua identità e resta una delle più complete del campionato».

L’ex centravanti, però, non ha mancato di evidenziare la forza di un’altra big del campionato:
«Quest’anno mi ha davvero impressionato il Milan. L’acquisto di Rabiot è stato straordinario e ha cambiato volto alla squadra. Con un grande allenatore come Massimiliano Allegri, i rossoneri possono lottare fino alla fine».

Carnevale ha poi concluso indicando le sue favorite per la corsa al titolo:
«Vedo il Napoli leggermente avanti, ma il Milan sarà un avversario temibile».

Vincenzo Letizia

