Inaugurato un nuovo Club Napoli ai Colli Aminei

Vincenzo Letizia 12 Ottobre 2025 0 34 sec read

È stato inaugurato un nuovo Club Napoli Colli Aminei a Napoli con una cerimonia tenutasi il 12 ottobre 2025.

All’evento hanno partecipato Tommaso “Tommy” Starace (conduttore del “Starace Show”) e i giornalisti Carlo Alvino e Umberto Chiariello.

Nel comunicato ufficiale del club si esprime gratitudine verso i soci, gli amici e gli ospiti intervenuti, sottolineando la forte partecipazione e l’entusiasmo dimostrato.

Il Club viene pensato come luogo in cui riunire i tifosi del Napoli in un clima di amicizia, passione e condivisione, promuovendo i valori tipici del tifo partenopeo.

Il comunicato inoltre anticipa che l’inaugurazione è “la prima di tante emozioni che vivremo insieme”, suggerendo che sono previsti altri eventi o iniziative legate al club.

Vincenzo Letizia

