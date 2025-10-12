BREVI

Benitez: “Napoli squadra forte con mentalità vincente. Hojlund? Giocatore di grande qualità”

Trento – Direttamente dal Festival dello Sport di Trento, l’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi sulla forza e sulla crescita della formazione partenopea.

«Non è una sorpresa – ha spiegato Benitez – perché il Napoli è una squadra forte, guidata da un allenatore altrettanto forte. Hanno costruito con pazienza un gruppo solido e ora hanno la mentalità giusta per competere per il titolo».

L’ex tecnico di Liverpool e Real Madrid ha poi commentato l’impatto immediato di Rasmus Hojlund, tra i protagonisti di questo inizio di stagione:
«È un giocatore molto bravo. Noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori: se la società è forte, i giocatori sono forti e l’allenatore ha esperienza, allora puoi arrivare al punto in cui si trovano adesso, dove puoi competere ogni anno per il titolo».

Infine, una battuta sul centrocampo del Napoli, spesso considerato tra i migliori della Serie A:
«Può essere. Siamo solo all’inizio, ma stanno facendo molto bene. Ogni partita è diversa, però nel complesso hanno un centrocampo davvero forte».

