Milan, Rabiot si ferma con la sua nazionale

Vincenzo Letizia 12 Ottobre 2025 0 15 sec read

Adrien Rabiot non si è allenato con la nazionale francese a causa di un colpo al polpaccio. Lo staff medico e il CT Didier Deschamps hanno deciso di fermarlo per precauzione, ma l’infortunio non è grave. Deschamps ha confermato che si tratta solo di una misura prudenziale per permettergli di recuperare completamente.

Vincenzo Letizia

