Infortuni, buone notizie per Antonio Conte

Vincenzo Letizia 12 Ottobre 2025

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino, in programma sabato alle 18:00, dopo la sosta per le Nazionali.
Buone notizie per Antonio Conte: Politano e Buongiorno hanno recuperato e saranno disponibili.
Ancora ai box invece Rrahmani, che prosegue il recupero dai problemi muscolari: il suo rientro è previsto per la partita contro l’Inter del 25 ottobre.

Vincenzo Letizia

