ITALIA – La Nazionale di Gattuso vince ancora, battuta, a Tallin, l’Estonia per 3 a 1. Si avvicinano i playoff

Terzo successo di fila Per il Ct Gennaro Gattuso, nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Ieri sera. a Talin, gli azzurri, per l’occasione in maglia bianca, hanno sconfitto l’Estonia, per 3 a 1, in virtù delle reti di Moise Kean, Retegui, il quale ha sbagliato anche un rigore, e  Pio Esposito, nastro nascente del calcio italiano.  Con questo risultato l’Italia ipoteca la seconda posizione,dietro la Norvegia, ormai irrnngiugibile, che dà diritto a disputare, a marzo, i playoff. Protagonisti, pertanto i tre centravanti chiamati dall’ex allenatore di Milan e Napoli. Finalmente la nostra Nazionale ha ritrovato  quei bmber vhe sono mancati, in passato. Ora Donnarumma, purtroppo autore di un grossolano errore che ha consentito ai padroni di casa di realizzare il gol della bandiera, e compagni sono a quota 12 e martedì sfideranno nel match di ritorno a Udine Israele, una sorta di scontro diretto da vincere a tutti i costi. Una buona Italia che non ha mai messo in discussione il risultato; Uniche note negative della serata sono state  l’infortunio alla caviglia destra di Kean, sostituito dall’attaccante dell’Inter e l’errore del portiere azzurro che si è fatto sfuggire il pallone dalle mani. Contentissimo ed emozionatissimo per la rete segnata Pio Esposito, primo gol con la Nazionale.

