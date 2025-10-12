NEWS

Bruscolotti contro Spalletti: “Inutile dire quelle scemenze. Osimhen? Girata la frittata”

Vincenzo Letizia 12 Ottobre 2025

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha replicato con toni decisi alle recenti dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, che aveva rievocato la sua esperienza sulla panchina azzurra e i rapporti con alcuni giocatori.

Bruscolotti ha definito “scemenze” le parole di Spalletti, sostenendo che l’allenatore avrebbe potuto evitare certe affermazioni a distanza di tempo. Secondo l’ex difensore, “non serve più rivangare” episodi passati, soprattutto dopo una stagione che ha già consegnato il terzo scudetto alla storia del club.

Sul caso Osimhen, Bruscolotti ha aggiunto che “è stata girata la frittata”, sottolineando come il centravanti nigeriano non abbia mai creato problemi di spogliatoio e come certe narrazioni rischino di travisare la realtà dei fatti.

Infine, l’ex bandiera partenopea ha invitato tutti a “pensare al presente e al futuro del Napoli”, invece di riaprire polemiche ormai chiuse, ribadendo che i tifosi “devono solo ringraziare” la squadra per quanto fatto sul campo.

Vincenzo Letizia

