CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli, obiettivo Manchester: Mainoo nel mirino per gennaio

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli guarda con interesse a Manchester, dove Kobbie Mainoo, uno dei giovani più promettenti del vivaio dello United, rischia di finire ai margini. Il centrocampista inglese, classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con Erik ten Hag e starebbe spingendo per una cessione temporanea già nella finestra di gennaio.

Dopo un’estate vissuta tra promesse e panchine, il bilancio è deludente: appena 113 minuti giocati in Premier League nelle prime sette giornate, nessuna presenza da titolare, e un’unica maglia dal 1’ in Coppa di Lega, competizione in cui i Red Devils sono stati clamorosamente eliminati ai rigori dal Grimsby Town. Un contesto che rischia di frenare la crescita di un talento su cui l’Inghilterra aveva riposto grandi aspettative.

A monitorare da vicino la situazione c’è Giovanni Manna, che già in estate aveva avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Allora, lo United preferì trattenerlo per completarne la maturazione a Old Trafford, ma la situazione ora è cambiata.

Il Napoli cerca un rinforzo giovane e dinamico per il centrocampo, in grado di alternarsi con Lobotka e Anguissa. L’idea è quella di un prestito secco fino a giugno, senza obbligo di riscatto, formula che potrebbe convincere il club inglese a lasciarlo partire.

Mainoo, dal canto suo, è pronto a mettersi in gioco: il suo obiettivo è ritrovare minutaggio e visibilità in vista delle convocazioni per i prossimi Mondiali 2026, dove spera di strappare un posto nella rosa di Thomas Tuchel, qualora l’attuale ct dell’Inghilterra dovesse proseguire il progetto tecnico.

Le parti restano in contatto e, salvo sorprese, la trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo la sosta di novembre. De Laurentiis osserva e riflette: il colpo Mainoo, giovane ma già pronto, rappresenterebbe un investimento in prospettiva e un segnale di continuità nella linea verde del club azzurro.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Venerato: “Il Sassuolo spinge per Zapata e Chiriches, Giuntoli ha un’idea…”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: “Due ore fa Giuntoli ha avuto […]

24 Giugno 2016 0 1 min read

Non solo arrivi, da Vargas a Gargano: fioccano le richieste per alcuni azzurri

Gli altri, poi: mica solo le star, quelli come Vargas, quelli come Gargano. Il tesoretto è anche la meglio gioventù che sta in giro. C’è […]

29 Aprile 2014 0 1 min read

Dembelé e Gonalons: sono loro i nomi caldi per la mediana. L’11 agosto amichevole al San Paolo con il PSG

Sin prisa, sin pausa: avanti adagio, insomma, però restando svegli, lanciando sguardi interessati qua e là sul mercato, monitorandolo in lungo e in largo e […]

30 Giugno 2014 0 2 min read

Benitez sul mercato: “«Non cerchiamo né un portiere, né un difensore centrale e neppure un esterno destro”

Non riposa mai, Rafa Benitez. Alterna le sue apparizioni tra il suo blog, il suo editoriale per un quotidiano britannico e qualche intervento per radio. […]

16 Giugno 2014 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui