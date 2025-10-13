CALCIOMERCATO – Napoli, obiettivo Manchester: Mainoo nel mirino per gennaio

Il Napoli guarda con interesse a Manchester, dove Kobbie Mainoo, uno dei giovani più promettenti del vivaio dello United, rischia di finire ai margini. Il centrocampista inglese, classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con Erik ten Hag e starebbe spingendo per una cessione temporanea già nella finestra di gennaio.

Dopo un’estate vissuta tra promesse e panchine, il bilancio è deludente: appena 113 minuti giocati in Premier League nelle prime sette giornate, nessuna presenza da titolare, e un’unica maglia dal 1’ in Coppa di Lega, competizione in cui i Red Devils sono stati clamorosamente eliminati ai rigori dal Grimsby Town. Un contesto che rischia di frenare la crescita di un talento su cui l’Inghilterra aveva riposto grandi aspettative.

A monitorare da vicino la situazione c’è Giovanni Manna, che già in estate aveva avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Allora, lo United preferì trattenerlo per completarne la maturazione a Old Trafford, ma la situazione ora è cambiata.

Il Napoli cerca un rinforzo giovane e dinamico per il centrocampo, in grado di alternarsi con Lobotka e Anguissa. L’idea è quella di un prestito secco fino a giugno, senza obbligo di riscatto, formula che potrebbe convincere il club inglese a lasciarlo partire.

Mainoo, dal canto suo, è pronto a mettersi in gioco: il suo obiettivo è ritrovare minutaggio e visibilità in vista delle convocazioni per i prossimi Mondiali 2026, dove spera di strappare un posto nella rosa di Thomas Tuchel, qualora l’attuale ct dell’Inghilterra dovesse proseguire il progetto tecnico.

Le parti restano in contatto e, salvo sorprese, la trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo la sosta di novembre. De Laurentiis osserva e riflette: il colpo Mainoo, giovane ma già pronto, rappresenterebbe un investimento in prospettiva e un segnale di continuità nella linea verde del club azzurro.

di Vincenzo Letizia