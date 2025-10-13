NEWS

Napoli sorride: McTominay e Højlund protagonisti con le loro nazionali

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 33 sec read

In una domenica ricca di impegni internazionali, due calciatori legati al Napoli hanno messo in mostra prestazioni da protagonisti: Scott McTominay e Rasmus Højlund.

McTominay ha siglato il gol decisivo nell’1-2 con la Scozia contro la Bielorussia, realizzando la rete dell’84′ e riportandosi al centro del progetto azzurro con una prova decisiva.

Højlund, dal canto suo, continua la sua striscia positiva: con la Danimarca ha segnato al 22′ contro la Grecia, approfittando di un retropassaggio errato, confermandosi in stato di grazia.

Per l’attaccante danese, si tratta del sesto gol nelle ultime quattro partite tra club e nazionale, un rendimento che già attira gli occhi di chi segue il mercato.

Vincenzo Letizia

