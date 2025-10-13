EDITORIALE – Da sabato nuovo tour de force degli azzurri con sette gare in tre settimane, si riparte dal Torino, in trasferta

Editoriale del Lunedì. Alla ripresa del campionato, sabato prossimo, a Torino, contro la squadra granata dell’ex Baroni, il Napoli sarà sottoposto ad un nuovo tour de force che lo vedrà impeganto, fra seie A e Champions, in sette partite in soli venti giorni. In questo periodo mancherà Lobotka, infortunatosi qualche settimana fa con il Genoa, al Maradona. Quatrro gare in trasferta e tre in casa, un match ogni tre giorni. Gli azzurri affronteranno in sequenza, il Toro, l’Ehindoven, l’ Inter, il Lecce, il Como, l’Eintracht ed infine il Bologna: cinque partite di massima serie e due nella maggiore competizione continentale. Un tour de force decisivo ai fini degli obiettivi dell”undici di Antonio Conte. Poi, nel mese di dicembre subentreranno altri impegni di Coppa Italia e Supercoppa. Gare sicuramente difficili ma il Napoli non deve temere nessuno, è primo in classifica con la Roma, a quota 15, frutto di cinque successi ed una sconfitta, peraltro immeritata, al Meazza, contro il Diavolo rossonero. Il Napoli, finora ha si sofferto in qualche occasione, però, ha sempre giocato con forza mentale e identità. Del resto, l’allenatore dei partenopei è stato in grado capace di cambiare volto alla squadra in corso d’opera, in virtù di una panchina lunga e molto più forte della stagione scorsa. Tante, infatti, le alternative da prenderein considerazione. Alla fine di queste sette partite, sapremo fino a dove può arrivare il team scudettato del mister leccese.