LOBOTKA – Lo slovacco potrebbe tornare il 4 novembre, in Champions, contro l’Eintacht di Francoforte

Come tutti sappiano, il Napoli, dovrà fare a meno del suo regista di centrocampo, nel corso del ciclo di sette partite in venti giorni, fra campiionato e Coppa. Ovviamente, parliamo di Stanislav Lobotka, uomo fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista slovacco si è reso vittima di una lesione distrattiva all’adduttore che lo terrà fuori dal terreno di gioco per qualche mesetto. Si parla di un suo probabile rientro per il 4 di novembre nel match di Champions League contro il Francoforte, alo Stadio Maradona. Pertanto, il numero 68 azzurro mancherà col Torino, col Psv, con l’Inter, il Lecce ed il Como. Un’assenza pesante che sarà colmata, molto probabilmente, dallo scozzese Glimour, già autore di buone prestazioni, quando è stato chiamato in causa da Conte, il quale potrebbe tornare al 4/3/3.