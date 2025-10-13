German Denis: “Conte ha dato un’anima al Napoli, De Bruyne e Hojlund coppia d’oro”

NAPOLI – L’ex attaccante azzurro German Denis ha analizzato ai microfoni di NapoliMagazine.com il brillante avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte, sottolineando la crescita dei singoli e la fame di vittorie della squadra.

«De Bruyne è un giocatore completo, capace di incidere in entrambe le fasi – ha spiegato Denis –. Pensavo potesse avere qualche difficoltà al primo anno in Serie A, invece si è adattato subito. Conte lo ha messo nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio e i risultati si vedono: assist, gol e tanta leadership».

Non meno importante, secondo il “Tanque”, è l’impatto del bomber Hojlund: «Sta segnando con continuità e lavora molto anche senza palla. È un attaccante moderno, completo, con grande freddezza sotto porta. Conte saprà valorizzarlo ancora di più».

Per Denis, la mano dell’allenatore è evidente: «Conte ha una cultura del lavoro straordinaria. Dopo lo scudetto, è ripartito con la stessa fame. Ha fatto crescere diversi giocatori, come Juan Jesus, bravo a farsi trovare pronto nonostante gli infortuni di Buongiorno e Rrahmani».

L’ex bomber non ha dubbi sul futuro: «Questo Napoli non è mai sazio. Con la mentalità di Conte e una rosa così profonda, resterà protagonista in tutte le competizioni».