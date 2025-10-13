NEWS

German Denis: “Conte ha dato un’anima al Napoli, De Bruyne e Hojlund coppia d’oro”

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 58 sec read

NAPOLI – L’ex attaccante azzurro German Denis ha analizzato ai microfoni di NapoliMagazine.com il brillante avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte, sottolineando la crescita dei singoli e la fame di vittorie della squadra.

«De Bruyne è un giocatore completo, capace di incidere in entrambe le fasi – ha spiegato Denis –. Pensavo potesse avere qualche difficoltà al primo anno in Serie A, invece si è adattato subito. Conte lo ha messo nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio e i risultati si vedono: assist, gol e tanta leadership».

Non meno importante, secondo il “Tanque”, è l’impatto del bomber Hojlund: «Sta segnando con continuità e lavora molto anche senza palla. È un attaccante moderno, completo, con grande freddezza sotto porta. Conte saprà valorizzarlo ancora di più».

Per Denis, la mano dell’allenatore è evidente: «Conte ha una cultura del lavoro straordinaria. Dopo lo scudetto, è ripartito con la stessa fame. Ha fatto crescere diversi giocatori, come Juan Jesus, bravo a farsi trovare pronto nonostante gli infortuni di Buongiorno e Rrahmani».

L’ex bomber non ha dubbi sul futuro: «Questo Napoli non è mai sazio. Con la mentalità di Conte e una rosa così profonda, resterà protagonista in tutte le competizioni».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

La gaffe di Cavani – «La Giamaica? Tutte le africane puntano sul fisico»

Evidentemente la permanenza a Parigi non ha aiutato Cavani a rendere più elegante il suo modo di esprimersi, come testimonia la recente uscita dell’attaccante uruguaiano. […]

12 Giugno 2015 0 37 sec read

Gli interventi di Alessandro Antinelli, Dino Zoff e Luciano Moggi a “Il Sogno Nel Cuore”

Alessandro Antinelli a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Insigne è più di un titolare per la Nazionale, è un perno. Politano? Davanti […]

24 Marzo 2021 0 8 min read

Titti Improta: “Tecnologia necessaria, gli addizionali di porta non risolvono i problemi, diventano superflui”

TITTI IMPROTA, giornalista di Canale 21, è intervenuta a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tempi proposti sul web da […]

26 Gennaio 2015 0 54 sec read

Tormen: che fenomeno il presidente De Laurentiis…

Mister Antonio Tormen, ex mediano tra gli altri di Foggia, Livorno e Campania dal canale di Facebook bacchetta alcuni presidenti della serie A, tra cui […]

31 Ottobre 2015 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui