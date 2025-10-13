BREVI

Nasce la Nazionale Italiana Sanitari: il calcio che cura

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 45 sec read

Medici, infermieri e operatori sanitari scendono in campo per promuovere la salute e la solidarietà. È nata ufficialmente la Nazionale Italiana Sanitari (NIS), un’associazione senza scopo di lucro che unisce professionisti del mondo sanitario e manager del settore con un obiettivo comune: diffondere la cultura della salute e sostenere progetti benefici attraverso lo sport.
L’iniziativa, ideata dal Dott. Joseph Fiore e dal Prof. Luca Cipriano, punta a raccogliere fondi destinati al sostegno psico-fisico delle persone più fragili.

Il debutto ufficiale avverrà il 15 novembre 2025 al Circolo Villa Flaminia di Roma con il quadrangolare di beneficenza “Il 1º Battito”, che vedrà la partecipazione della Nazionale Italiana Sanitari, dei Giornalisti e Comunicatori Digitali, dei Campioni Olimpici e della Selezione Banca Fideuram.
L’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I.

Lo slogan che accompagna la squadra sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa:
“In campo per la salute, uniti per la vita.”

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Serie A, la classifica dopo la quarta giornata. Il Napoli allunga, unica a punteggio pieno

Dopo quattro giornate di Serie A, il Napoli campione d’Italia in carica è l’unica squadra del campionato a punteggio pieno. Con il successo sul Pisa nel posticipo del lunedì […]

22 Settembre 2025 0 30 sec read

Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata

La Tunisia si è qualificata per il Mondiale di calcio 2026 – negli Stati Uniti, Canada e Messico – battendo la Guinea Equatoriale (1-0) a […]

8 Settembre 2025 0 22 sec read

“Kvaratskhelia zingaro!”, caso Imparato a Dimaro: la SSC Napoli ritira l’accredito

L’espressione shock di Gaetano Imparato, ex firma della Gazzetta dello Sport, su Kvaratskhelia nel corso di ‘Ne Parliamo da Dimaro’ ha generato non solo polemiche e clamore ma anche un […]

20 Luglio 2025 0 33 sec read

CALCIOMERCATO – Il Neom rilancia l’offerta per Jens Cajuste del Napoli

Il Neom torna su Jens Cajuste. Il club dell’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta al Napoli per il centrocampista Jens Cajuste. Il Neom propone un prestito […]

3 Agosto 2025 0 13 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui