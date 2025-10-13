Nasce la Nazionale Italiana Sanitari: il calcio che cura

Medici, infermieri e operatori sanitari scendono in campo per promuovere la salute e la solidarietà. È nata ufficialmente la Nazionale Italiana Sanitari (NIS), un’associazione senza scopo di lucro che unisce professionisti del mondo sanitario e manager del settore con un obiettivo comune: diffondere la cultura della salute e sostenere progetti benefici attraverso lo sport.

L’iniziativa, ideata dal Dott. Joseph Fiore e dal Prof. Luca Cipriano, punta a raccogliere fondi destinati al sostegno psico-fisico delle persone più fragili.

Il debutto ufficiale avverrà il 15 novembre 2025 al Circolo Villa Flaminia di Roma con il quadrangolare di beneficenza “Il 1º Battito”, che vedrà la partecipazione della Nazionale Italiana Sanitari, dei Giornalisti e Comunicatori Digitali, dei Campioni Olimpici e della Selezione Banca Fideuram.

L’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I.

Lo slogan che accompagna la squadra sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa:

“In campo per la salute, uniti per la vita.”