BREVI

Juve punta Milinković-Savić: l’ostacolo più grande è lo stipendio

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 47 sec read

La Juventus ha individuato in Sergej Milinković-Savić il profilo ideale per rinforzare il centrocampo nella sessione di mercato invernale. Il serbo, 30 anni, attualmente all’Al Hilal, ha un contratto in scadenza a fine stagione e non risultano per il momento trattative avviate per un rinnovo, nonostante l’arrivo di Simone Inzaghi in Arabia Saudita.

Milinković-Savić, tuttavia, starebbe valutando un ritorno in Europa, con la Serie A come sua preferenza, essendo il campionato in cui ha ottenuto i maggiori successi (in carriera ha segnato 57 gol).  Juventus ha già effettuato richieste di aggiornamento e fatto sondaggi esplorativi, ma non sono ancora state attivate manovre concrete.

Il vero nodo, però, riguarda l’aspetto economico: l’ex Lazio percepisce oggi uno stipendio netto di circa 20 milioni di euro all’anno e dovrebbe accettare una consistente riduzione per rendere il trasferimento possibile.  In sostanza, l’intenzione del club bianconero c’è — ma il compromesso salariale rappresenta la parte più delicata dell’operazione.

Vincenzo Letizia

