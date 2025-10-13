NEWS

Napoli, maratona verso l’11 novembre: 7 gare in 22 giorni

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 58 sec read

Il Napoli si prepara a un ciclo durissimo: da sabato fino al 9 novembre affronterà sette partite in 22 giorni, con una media quasi matematica di un incontro ogni 3,14 giorni.

Tra campionato e Champions, gli impegni sono: Torino, PSV, Inter, Lecce, Como, Eintracht, Bologna — cinque in Serie A e due in Coppa.

La squadra è reduce da un avvio di stagione convincente: domina la classifica italiana con 15 punti raccolti in sei turni, e in Champions ha sempre vinto dopo i match di coppa.

Conte punta molto sulla profondità della rosa: l’allenatore ha gestito turn over ragionato e alternanze, consapevole che nei cicli serrati saranno le alternative e la forza mentale a fare la differenza.

Ecco il calendario serrato che attende il Napoli:

Data / giornata Avversario Note

Sabato (primo match) Torino in trasferta
Martedì successivo PSV Champions, trasferta
Sabato 25 ottobre Inter scontro diretto al Maradona
Martedì 28 ottobre Lecce trasferta
Sabato 1 novembre Como in casa
Martedì 4 novembre Eintracht in casa, Champions
Sabato 9 novembre Bologna trasferta

Questo blocco sarà decisivo per la stagione: da una parte la conferma del primato in Serie A, dall’altra la lotta europea. A dicembre, poi, si aggiungeranno anche Coppa Italia e Supercoppa, ma per ora il Napoli deve superare questa “maratona”.

