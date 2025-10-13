ALTRI SPORT

VELA – Trionfo europeo per Gianluca Perasole: il Circolo Nautico Torre del Greco conquista l’Este J24

13 Ottobre 2025

Il Circolo Nautico Torre del Greco celebra un nuovo successo internazionale grazie a Gianluca Perasole, vincitore del Campionato Europeo della classe Este J24 disputato a Trieste. A bordo dell’imbarcazione Kaster 24, l’atleta torrese ha guidato un equipaggio misto formato insieme ai portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda – Antonio Sodo Migliori, Andrea Barchiesi e Giulio Pierpaoli – dominando la rassegna continentale.

Con quattro vittorie su sei prove, e un secondo e terzo posto nelle restanti regate, Kaster 24 ha lasciato poco spazio agli avversari, precedendo Milù 4 di Andrea Pietrolucci (Circolo Velico Fiumicino) e Ridecosì di Alessandro Maria Rinaldi (Circolo Canottieri Aniene).

Grande entusiasmo a Torre del Greco, dove il presidente del circolo Gianluigi Ascione ha espresso orgoglio per il risultato:

“Siamo felici e onorati del successo di Gianluca Perasole, che continua a regalarci soddisfazioni e a rappresentare al meglio la nostra realtà sportiva. Questo titolo ripaga l’impegno e la passione che ogni giorno dedichiamo alle nostre attività.”

La vittoria europea rappresenta anche un segnale incoraggiante in vista del prossimo appuntamento mondiale: il Circolo Nautico Torre del Greco parteciperà infatti al Campionato del Mondo J22 in programma questa settimana a Napoli, con due imbarcazioni – Portosalvo e Papaciotto – pronte a tenere alto il vessillo del club corallino.

