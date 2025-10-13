Gigi De Canio: “Hojlund può diventare come Haaland”

“Hojlund può diventare come Haaland”. Gigi De Canio è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “La Nazionale? Il risultato del campo dice che dobbiamo accontentarci di disputare i play off, probabilmente in questo periodo non abbiamo grandissimi talenti nelle zone nevralgiche del campo, è anche vedo che il calcio si è livellato e c’è maggiore equilibrio, da qualche tempo non ci qualifichiamo ai Mondiali e anche ora siamo costretti quasi certamente a ricorrere agli spareggi, ma la Norvegia è prima con merito, ha un attaccante di grandissimo livello, atletico, tecnico, e con una buona squadra realizza la possibilità di superare l’Italia, che un tempo era vista come una grande squadra e ora non lo è più.

“L’Italia agli spareggi Mondiali? Dobbiamo accontentarci, non abbiamo grandi talenti”

Hojlund come Haaland? Tutti gli riconoscono queste qualità, anche per lui è una bella responsabilità, il danese ha le capacità per dimostrare di essere un attaccante top e deve metterle in pratica. Dipende solo da lui. Certo, il Napoli ha preso un ottimo attaccante per sostituire Lukaku. Bisogna poi capire momenti e situazioni, non so perché lo scorso anno Kvara non fu sostituito adeguatamente, probabilmente i costi di un eventuale arrivo erano esorbitanti, Hojlund è arrivato anche perché è stata un’occasione dovuta al fatto che allo United non avesse fatto benissimo.

In ogni caso buon per il Napoli che lo scorso anno ha vinto lo stesso il campionato, anche con un pizzico di fortuna, e memore dell’esperienza passata, è ripartito rinforzando l’organico e prendendo l’attaccante della Danimarca dopo l’infortunio occorso a Lukaku. E chissà, quando il belga rientrerà, magari potremmo vederli giocare insieme, sarebbe una bellissima coppia d’attacco.

Lotta scudetto? Il Napoli è il primo avversario di se stesso, oltre all’Inter diciamo che il Milan potrebbe ripercorrere, con Allegri, la strada del Napoli di Conte della scorsa stagione. Max è un grande allenatore, uno dei migliori nella gestione degli uomini e nella capacità di rendere una squadra coesa e affidabile, i rossoneri dopo l’Inter sono i più accreditati alla lotta scudetto. Mi piacerebbe inserire anche la Roma ma l’organico giallorosso mi sembra inferiore, soprattutto in attacco manca l’imprevedibilità di Dybala, che è spesso fermo per infortunio”.