Ignoffo, Pasino, Salvione, Di Vicino, Giubilato e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Ignoffo: “Spinazzola senza alcuni infortuni avrebbe giocato nei top club, Torino? Gara insidiosa, punterei su Neres, Hojlund sta andando oltre ogni aspettativa”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Spinazzola? Non lo scopriamo noi, senza qualche infortunio di troppo avrebbe giocato in dei top club per molti anni e avrebbe guadagnato anche di più. Chi al posto di Politano a Torino? Io farei giocare Neres, poi dipende dalle idee di Conte. La miglior difesa è l’attacco, inoltre Neres può dare degli strappi importanti in fase offensiva. Hojlund? Lo conoscevamo già bene a livello qualitativo, adesso sta andando oltre ogni aspettativa. Non era facile sostituire Lukaku, è arrivato in punta di piedi ma Napoli gli ha fatto bene. Non è da tutti avere un impatto del genere, sta riscuotendo consensi e fa tanti gol, per il Napoli è importantissimo. I gol con la Nazionale gli daranno fiducia ulteriore. Gilmour? Farà la sua parte come sempre, tutti nella rosa del Napoli avranno la loro possibilità, dovranno farsi trovare pronti nel corso della stagione per tenere alto il rendimento della squadra. Lui ha sempre fatto bene, non mi dispiace come calciatore. Scelte con il Torino? Vedremo lo stato di forma dei rientranti, poi lo staff azzurro e Conte faranno le loro scelte. La partita con il Torino è insidiosa, i granata non hanno nulla da perdere, bisogna affrontare questo match nel migliore dei modi. Quanto conta da difensore avere sempre lo stesso portiere alle spalle? Avere sempre lo stesso è un vantaggio, perchè ci sono dinamiche simili in ogni gara. Più uno gioca insieme più si limano dei dettagli importanti. Detto questo avere due portieri di livello assoluto è importante. Meret conosce bene i difensori azzurri, quindi non ci sono problemi anche quando Conte punta su di lui”.

NM LIVE – Pasino: “Spinazzola è tornato su ottimi livelli, Hojlund? Il Napoli ha fatto un affare, mi aspetto Neres dal 1′ contro il Torino, Buongiorno va preservato”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Spinazzola fa la differenza nel Napoli e con l’Italia? Sì, ne ha parlato anche lui di recente del suo brutto infortunio nel 2021. Ci ha messo un po’ a riprendersi, adesso però è ritornato su ottimi livelli nonostante tutto. Hojlund continua a segnare anche con la Danimarca? Il Napoli ha fatto un affare, soprattutto in chiusura di mercato. Il Napoli è stato anche fortunato, se l’infortunio di Lukaku fosse arrivato post mercato sarebbe stata una tragedia. Trovare un giocatore così è stato fondamentale, era difficile pensare ad un inizio così importante. Su chi punterei contro il Torino? Conte potrebbe scegliere Neres al posto di Politano. Il Torino si chiuderà per poi ripartire, anche per questo punterei sul brasiliano. Elmas dall’inizio e Neres nella ripresa? E’ una opzione, così come il contrario, ma mi aspetto di più Neres dall’inizio. Ci sono varie alternative a disposizione di Conte, soprattutto in attacco. Buongiorno? Non lo rischierei subito al rientro dopo l’infortunio, anche perchè si gioca in un ambiente particolare per lui a Torino. E’ stato sfortunato fin qui, andrà un po’ preservato. McTominay ha ritrovato il gol con la Scozia, finiranno le critiche? Non amo le soste per le Nazionali, guardo giusto l’Italia. Mi fa piacere per McTominay, in questi stagioni sta facendo tantissimi gol, quasi come gli attaccanti. Non potrà fare sempre così tanti gol, vede la porta ma non è un dramma se non segna”.

NM LIVE – Salvione: “Hojlund? Visti i prezzi attuali non può valere meno di 100 milioni, Spinazzola? Scommessa stravinta dal Napoli”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Bruyne schierato terzino da Garcia nel Belgio? Lui si sa adattare ad ogni contesto, ma Garcia ha dovuto fare questa scelta per necessità. Noi ci auguriamo che possa esprimersi sempre al meglio nella sua posizione. Quanto vale Hojlund? Se Isak vale 145 milioni allora Hojlund a 22 anni non può valere molto di meno, sta segnando tantissimo in questo momento. Se i prezzi sono questi allora non può valere meno di 100 milioni ora come ora. Spinazzola è una conferma? A Napoli è arrivato nel silenzio generale, dobbiamo essere onesti. La Roma lo scaricò, prenderlo è stata una bella intuizione. Le valutazioni vanno fatte in prospettive, certi direttori sportivi guardano anche al futuro. Al Napoli è tornato su livelli altissimi ed è anche molto duttile, per questo Conte fa raramente a meno di lui. E’ una scommessa stravinta dal Napoli, lo stesso discorso vale anche per Juan Jesus che in azzurro ha vinto due scudetti. Rischierei Politano e Buongiorno contro il Torino? Ci saranno 7 partite in 22 giorni, quindi i rientranti andranno gestiti al meglio. Conte dovrà fare delle valutazioni anche in vista delle prossime partite, sarà un ambito nuovo anche per lui al Napoli. Nessuno potrà giocare tutte le partite, per fortuna ci sono tante alternative. Sorprese da parte di Conte a Torino in vista di PSV ed Inter? Il Napoli può cambiare di volta in volta, è un’arma importante. Non credo ci sia un modulo predefinito che funziona a prescindere, lo abbiamo visto anche contro il Genoa. Bisogna essere bravi a saper cambiare ed il Napoli può farlo di gara in gara. Vedremo se Conte punterà sul 4-3-3 o sul 4-1-4-1, farà lui le sue valutazioni”.

NM LIVE – Di Vicino: “Napoli? Darei spazio ad Elmas appena possibile, Hojlund sta dimostrando di essere un grande calciatore, De Bruyne? Bello vedere lui e Modric in Serie A”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Curioso di rivedere Elmas in campo con il Napoli? Perchè no, lo conosciamo benissimo. Qui ha già fatto molto bene, quindi gli darei spazio appena possibile, magari anche contro il Torino. Ci sono varie soluzioni nonostante l’infortunio di Politano? Certo, quest’anno il Napoli ha una rosa ampia fatta di giocatori validi in ogni ruolo. Chi giocherà farà la sua parte, da questo punto di vista non ci saranno problemi. Hojlund sta vivendo un momento incredibile, il Napoli può puntare su di lui anche per il futuro? Calma con i paragoni con Haaland, ma sta dimostrando di essere un grande calciatore. Dovrà confermarsi di partita in partita, ma al posto del Napoli me lo terrei stretto ora come ora. Vedremo come verrà gestito anche dopo il rientro di Lukaku. De Bruyne? E’ bello vedere un giocatore come lui al Napoli ed in Serie A, lo stesso vale per uno come Modric. Sono giocatori con una qualità superiore, possono giocare ovunque. Turnover contro il Torino in vista di PSV ed Inter? Conte farà le sue valutazioni di partita in partita, vedrà lui come staranno i giocatori in allenamento. Il Napoli ha delle seconde linee che possono dire la loro tranquillamente”.

NM LIVE – Giubilato: “Hojlund si è ambientato subito al Napoli, non era scontato, Spinazzola mi ha impressionato, Buongiorno? Non lo rischierei subito, va gestito bene”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Hojlund sta trovando grande continuità dopo l’addio al Manchester United, assomiglia ad Haaland o deve crescere ancora? Si somigliano, ma fino ad un certo punto. Haaland è una macchina da guerra, segna in ogni partita tanti gol. Hojlund si è ambientato subito al Napoli e non era scontato, è stato aiutato anche dai compagni e dall’allenatore. Al Napoli c’è uno spogliatoio solido, chi arriva deve adattarsi subito e lui lo ha fatto. Ha margini di crescita importanti, se continua così ci farà divertire. Spinazzola? Sorprende chi segue poco il calcio, purtroppo si fece male nel 2021 durante gli Europei ma era un grande protagonista di quella Nazionale. Mi ha impressionato tanto, anche dal punto di vista mentale è cresciuto molto. Ha capito che dopo l’infortunio era diventato un calciatore diverso, resta un top player. Ha lavorato tanto per tornare a questi livelli. Intesa tra Hojlund e De Bruyne? Importante, ma ripeto: il danese ha avuto un impatto incredibile, sta sostituendo inoltre uno come Lukaku avendo anche Lucca alle spalle. Tutti si fanno trovare pronti al Napoli? Con Conte è fondamentale, se non fai così con lui non giochi. Questo discorso vale per tutti i calciatori. Politano e Buongiorno verso il rientro? Sono fondamentali per il Napoli, ma non li rischierei subito, soprattutto Buongiorno viste le tante recidive. Politano se sta bene verrà schierato, ma andrà gestito anche lui. Torino-Napoli una sfida da doppio ex per me? Sì, nel settore giovanile granata ho imparato tanto da ogni punto di vista, in campo e fuori”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Spinazzola? Quando è in forma fa la differenza, tutti vorrebbero uno come lui, Hojlund è un attaccante straordinario, il gol di McTominay con la Scozia è una bella notizia”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “L’Italia ritrova Spinazzola? Assolutamente sì, meritava la convocazione anche prima dell’infortunio di Politano. Quando è in forma fa la differenza, le sue qualità non sono in discussione. Tutti gli allenatori vorrebbero un giocatore come lui, infatti Conte lo impiega in diversi ruoli anche grazie alla sua duttilità. Hojlund sta vivendo un momento incredibile, anche con la Danimarca ha segnato in tutte le partite. E’ un attaccante straordinario. De Bruyne? Non capisco il suo utilizzo da terzino sinistro da parte di Rudi Garcia nel Belgio, ma lui è un grande professionista. Bel gol con la Scozia per McTominay, così magari la smettiamo di dire che non è in forma, è una bella notizia. Rrahmani? Nessun mistero, sta svolgendo il giusto lavoro per rientrare. Detto questo Juan Jesus e Beukema stanno facendo bene, al di là del gol subìto contro il Genoa. Il Napoli può fare affidamento su vari elementi. Pio Esposito? Lui ed altri giovani hanno qualità, ma al momento Kean e Retegui stanno facendo la differenza in Nazionale, è difficile fare a meno di loro due”.