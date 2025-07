Corbo, Pavarese, Fontana, Petrazzuolo e Agostini a NM Live

NM LIVE – Corbo: “Napoli la squadra da battere, partenza importante degli azzurri, Osimhen? Ha ragione De Laurentiis a chiedere garanzie”

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “E’ una partenza importante per il Napoli: si può dire più che mai che gli azzurri sono la squadra da battere. Il Napoli è partito in vantaggio per merito suo, le altre squadre hanno avuto stagioni travagliate e hanno cambiato allenatori. Il Napoli ha vinto il campionato, ha un buon bilancio e Conte deve solo vincere lo scudetto. Lo stile di gestione di De Laurentiis era finalizzato all’investimento di capitali per acquistare giocatori a prezzi non esorbitanti per poi far lievitare il valore e accumulare plusvalenze per far crescere la società. Stavolta il presidente si rende conto di essere alla guida dei club più robusti e più adatti a stare in Europa e così punta dritto sullo spettacolo migliorando il marketing. Le maglie sono state ben pubblicizzate, davanti allo store c’era molta gente e molto interesse. Non capisco per quale motivo Conte abbia pensato a non restare. Rispetto con amarezza quando alla vigilia di una gara contro l’Udinese disse che certe cose a Napoli non potevano essere fatte. Invece, adesso ha capito che la festa è qui: il Napoli è la squadra più apprezzata e con piani seri. Conte vuole partecipare con grande forza al progetto Napoli. Nuovo stadio? Non credo che il Napoli possa avere un nuovo stadio. Lo stadio di Fuorigrotta assolve agli investimenti dei prossimi campionati europei, poi si penserà al nuovo stadio. La città non avverte questa esigenza. Se il Napoli non concretizza il centro sportivo e un campo per la Primavera come si può pensare al nuovo stadio? E in quale zona? Sono molto scettico. Osimhen? Ha ragione De Laurentiis a chiedere garanzie, so cosa è successo nei quaranta giorni per portare Maradona da Barcellona a Napoli. Il Napoli ha diritto di gare lo stesso per far cedere Osimhen al Galatasaray. Attacchi ad ADL? Osimhen oggi ha un valore di mercato e questi si rispettano attraverso una logica. Il giornalismo ha un suo ottimismo, ma cedere nell’utopismo crea opinioni slegate dalla realtà”.

NM LIVE – Pavarese: “Nuove maglie? Mescolano stile e appartenenza, sono una più bella dell’altra, Lucca? Ha bisogno di crescere e il Napoli gli dà questa possibilità”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Pogacar? Si va sul sicuro, ha ceduto la maglia gialla solo per far riposare la squadra! (scherza, ndr). Conte ha ottenuto ciò che aveva chiesto alla società per impostare una preparazione per una stagione delicata. Ho visto le due maglie: una più bella dell’altra. Mescolano stile e senso di appartenenza. Ciò ci lascia presagire che entro 10 anni avremo una stella. I presupposti ci sono tutti. E’ un ambiente che lo merita e lo spero con Conte, lunga vita a lui! Credo che, al di là di tutto, la svolta sia con Conte. I suoi predecessori non hanno avuto la forza di far realizzare i loro desideri, a parte forse nella gestione ‘beniteziana’ e con la gestione di Pierpaolo Marino. Peccato che non ha potuto continuare per avere queste soddisfazioni. E’ una stagione importante questa, lotti su quattro fronti, soprattutto sul campionato. Il Napoli è una squadra regina. Se arrivasse Lookman all’Inter per me non cambierebbero le gerarchie. Il prossimo campionato sarà lotta con l’Inter e la Roma e occhio a Milan e Juventus. Perché Lucca e no Lookman? Devi chiederlo a Conte, Manna e De Laurentiis. Tuttavia, stiamo vedendo un Napoli importante che può mettere a disposizione di Conte due squadre, giocatori che si integrano a un gruppo già forte. Lucca ha ancora bisogno di crescere e il Napoli, squadra importante, gli dà questa possibilità. Sarà utile alla sua crescita. Sinner? E’ il figlio del prodotto di una regione storicamente molto dedita al lavoro e, quindi, la impersonifica. Ci ha esaltati ed è importante per la sua generazione e per i più giovani. Non sono d’accordo con chi lo attacca perché non lo sentono italiano. Sinner è italiano al 100%: teniamocelo stretto”.

NM LIVE – Fontana: “Napoli, la società ha lavorato molto negli anni, Lucca un prospetto valido, vicenda Osimhen? Peccato, poteva essere una risorsa importante”



GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli? Il vantaggio si chiama continuità di un progetto tecnico iniziato lo scorso anno. Se vuoi essere altamente competitivo devi cercare di rinforzare la rosa. Avere la maggior parte della rosa a disposizione in tempo vuol dire permettere alla squadra di affrontare i carichi di lavoro e assimilare le idee tattiche di Conte. E’ evidente che se li hai tutti a disposizione non si crea una disparità tra chi arriva prima o dopo. Conte ha avuto da De Laurentiis le garanzie che gli aveva chiesto. Io non so quante squadre hanno avuto tutti i calciatori a disposizione. Lucca è la novità del momento: quando si è bloccato lui, si è bloccata gran parte dell’attacco dell’Udinese ed è calato il rendimento della squadra anche per i punti in classifica. E’ un prospetto valido che può crescere in un gruppo già rodato come il Napoli. Ciò è fondamentale. Conte lo ha scelto perché si avvicina alla struttura fisica come quella di Lukaku, quindi si cerca anche di dare continuità. Questo dà la possibilità di migliorare il potenziale offensivo della squadra. E’ arrivato anche perché non si conosce il futuro di Simeone che cerca più spazio. Simeone è strutturato in maniera diversa, difficilmente si può sostituire a Lukaku e non ti dà garanzie fisiche come Lucca. Sugli esterni sei anche abbastanza coperto. Nell’ottica delle priorità, adesso ti serviva il centravanti simile a Lucca. Se dovesse esserci la possibilità, comunque, Lookman potrebbe provarci per lui, ma non vuole entrare in competizioni con altri club per evitare prezzi molto alti. Osimhen? Peccato siano andate così le cose. Non è compito mio capirne i motivi principali, ma per come era iniziata il nigeriano poteva essere una risorsa importante. Meglio separarsi dunque. La società vuole capitalizzare al massimo e se la richiesta è alta perché il Napoli gli ha dato una dimensione europea e lo ha fatto crescere rispetto a come era arrivato. Purtroppo, questa sessione di mercato è molto lunga e dunque le trattativa si prolungano nella speranza di spuntarla da una parte o dall’altra. Dove può arrivare il Napoli? In questo momento la società ha meritato la corsia preferenziale rispetto alle altre e, nonostante questo, si sta rinforzando con nomi importanti. La società ha fatto tanto nel corso degli anni. Spesso si imputava a De Laurentiis di non dedicarsi a un certo tipo di mercato, ma negli anni ha conquistato qualificazioni in Champions e plusvalenze che gli permettono di fare un certo tipo di mercato. Oggi sono cambiate le priorità e il mercato, dunque risulta importante fare trattative in anticipo rispetto alle altre. L’asticella si alza notevolmente di anno in anno, non sarà facile ripetersi dunque è importante lavorare”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Fuori luogo l’attacco a De Laurentiis, se dovessero arrivare le garanzie bancarie il Napoli non rifiuterebbe, nuove maglie? Molto belle, con importanti simbolismi riferiti alla città, le ultime su Lucca e Beukema”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Ieri la tv turca ‘A Spor’ mi ha chiesto il mio pensiero su Osimhen. Sono stato molto franco: ‘35 milioni? Pagatelo ed è vostro!’. Ho trovato fuori luogo l’attacco a De Laurentiis, il presidente ha fissato da tempo la clausola. Lo stesso è accaduto con Kvara, Lavezzi e Cavani: il PSG ha parlato col giocatore ed ha risolto il problema. Il Napoli potrebbe chiedere anche di più, la clausola è scaduta. Se dovesse arrivare la garanzia bancaria, il Napoli non rifiuterebbe. Non capisco questi attacchi al presidente. Sono in corso le visite mediche per Lorenzo Lucca, addio Nunez. In serata dovrebbe arrivare a Dimaro. In giornata potrebbero svolgersi anche le visite mediche di Beukema, è in corso lo scambio dei documenti col Bologna. Forse anche lui potrebbe riuscire ad arrivare in tarda serata in Trentino. Milinkovic-Savic potrebbe essere il terzo colpo. Le nuove maglie? Molto belle, con importanti simbolismi riferiti alla città. Si tratta per Ndoye con il Bologna. Sto pubblicando le prime foto della squadra in HD della SSC Napoli a Dimaro su Napolimagazine.com. Abbiamo una new entry: Pietro Mosca. Allarghiamo la famiglia dei fotografi. Cerchiamo di essere un po’ ovunque. Abbiamo i numeri di maglia: Lukaku ha dato la 11 a De Bruyne e lui ha preso la 9. Nel primo giorni di ritiro in Trentino, grande boato per De Bruyne e applausi per Conte. Oggi pomeriggio ci sarà un allenamento del Napoli a porte aperte, seguiteci perché abbiamo molti inviati. Ufficialità di Lang? E’ impazzito in senso positivo De Laurentiis (ride, ndr). Scambio di documenti in corso per Beukema. Vedremo se arriverà in giornata anche l’ufficialità di Lucca. Video di presentazione delle nuove maglie? Molto bello ed emozionante”.

NM LIVE – Agostini: “Napoli, tesoretto importante per migliorare la squadra, con Lucca in attacco qualità che prima mancavano”

MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “L’entusiasmo è importantissimo per il Napoli. In questo momento, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto è normale. La gente ha voglia di vedere i nuovi volti e la squadra ricominciare. Quanto può aiutare avere la squadra a disposizione in anticipo? E’ importantissimo, in Italia il mercato è fermo. Acquistare e cedere adesso non è facile. Il Napoli adesso ha un tesoretto importante per migliorare la squadra. Se già ora arrivano 4 volti nuovi è importante, il mercato è ancora lungo. Prima di comprare, le altre squadre, vogliono valutare bene le uscite che hanno per portare giocatori nuovi. Critiche a De Laurentiis per Osimhen? Finche non si punta la pistola alla tempia di nessuno non c’è niente di male (scherza, ndr). Osimhen ha fatto le sue scelte, il bene che ha avuto a Napoli non l’avrà più da nessuna parte. Si pensa di fare il bene dell’atleta, ma non si fa il bene né di uno né dell’altro. Anzi, passi per il sapientone di vicende che neanche non conosci. De Laurentiis ha fatto bene e il mercato non è stato intralciato. Poteva fare comodo Lookman a Napoli, ma c’è un Lukaku che viene preso in considerazione perché è un top. Lucca porta qualità che prima mancavano come il colpo di testa. Può essere determinante”.