Ottavio Bianchi, Matteo Fontana, Bruscolotti, Celeste Pin, Rosario Pastore e Paolo De Paola a Punto Nuovo Sport Show

Guetta: “I tifosi della Fiorentina vogliono la Juventus fuori dalla prossima Champions League. Gattuso è vicino ai viola, ma non ancora ha firmato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto David Guetta, giornalista del Corriere Fiorentino: “Anche se significava consegnare lo scudetto alla Juventus, i tifosi della Fiorentina furono entusiasti della vittoria conseguita nel 2018 contro il Napoli, dato che l’annata viola fu molto particolare, essendo stata segnata dalla morte di Davide Astori. Sarei contentissimo se la Juve non andasse in Champions League, penso che il Napoli non avrà eccessivi problemi a vincere a Firenze, considerando l’abissale differenza tecnica tra le due squadre. Gattuso non ancora ha firmato per la Fiorentina, vuole attendere prima la fine del campionato. A ottobre 2020 Commisso era stato tentato dalla suggestione Sarri, ma la trattativa non è andata a buon fine. L’obiettivo della Fiorentina nella prossima stagione potrebbe essere quello di porsi al livello del Sassuolo, sebbene i tifosi viola non facciano i salti di gioia per l’accostamento con gli emiliani”

Fontana: “Difficile fare previsioni sulla vicenda Setti, il Verona è parte lesa e rischia un grosso danno d’immagine”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Matteo Fontana, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Sulla vicenda Setti non ancora si possono dare pareri definitivi, bisogna attendere gli sviluppi delle indagini. Per il momento il Verona e lo stesso Setti non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale. In Italia episodi di questo genere sono purtroppo all’ordine del giorno, ma il Verona per ora sembrerebbe una parte lesa, per cui è difficile immaginare che possa incorrere in qualche sanzione. Di certo, la società scaligera deve fronteggiare un grosso danno d’immagine e anche sul mercato può risultare complicato intrattenere trattative”

Bianchi: “Il Napoli è in grandissima forma, a Firenze può vincere senza problemi. Senza infortuni avrebbe potuto lottare per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Fiorentina: “Tecnicamente, fisicamente e psicologicamente, il Napoli è nel miglior momento della sua stagione. Non credo che gli azzurri abbiano bisogno di favori da parte della Fiorentina, sono anni che lottano per traguardi importanti e sono abituati a questo genere di partite. Senza i tanti infortuni, il Napoli poteva essere molto vicino all’Inter. In allenamento, oggi come in passato, ci si prepara per tutte le eventualità, comprese le marcature a uomo e a zona. L’allenatore più bravo è colui che si adatta alle caratteristiche dei propri giocatori per farli rendere al meglio. Non so se Gattuso resterà al Napoli, non conosco le dinamiche interne al Napoli e, inoltre, bisognerebbe capire se l’allenatore abbia voglia di continuare questa avventura”

Di Ciommo: “Per iscrivere la Salernitana in Serie A, Lotito potrebbe adottare la soluzione del trust, intestando la società a un trustee di sua fiducia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il professore Francesco di Ciommo, avvocato esperto di trust: “Dal 1992 in Italia è entrata in vigore la normativa dell’AIA sul trust, che era stata ratificata già nel 1989. Per quanto riguarda il blind trust, invece, in Italia non c’è alcuna normativa specifica. L’attuale proprietà della Salernitana, per poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A, potrebbe intestare la società a un soggetto prescelto, definito trustee. Se fossi l’avvocato di Lotito e Mezzaroma, sceglierei un trustee che abbia la mia fiducia e quella della FIGC, in modo da tutelare il mio bene e scongiurare un possibile conflitto d’interessi”

Bruscolotti: “Il Napoli è più forte della Fiorentina, ma non deve sottovalutare la spensieratezza dei viola”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli dal 1972 al 1988: “Nel calcio bisognerebbe ricordarsi sempre dei favori ricevuti, nel 1988 la Fiorentina non ricambiò l’aiuto che le demmo nella stagione precedente. Il Napoli non deve sottovalutare la Fiorentina, avrei preferito che i viola dovessero ancora guadagnarsi la salvezza, mentre ora possono giocare con spensieratezza”

Pin: “Nonostante fossi un avversario, ricordo con piacere il giorno del primo scudetto del Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina dal 1982 al 1991: “Il 10 maggio 1987 l’atmosfera a Napoli era incredibile, tutta la città era colorata di azzurro e in campo si faceva fatica a parlare, tanto era forte il brusìo del pubblico. Ricordo con piacere quella partita anche perché Roberto Baggio segnò il suo primo gol in Serie A”

De Paola: “Allegri non sarebbe la scelta ideale per la rosa attuale del Napoli, a differenza di Spalletti. Un eventuale quarto posto del Napoli sarebbe comunque un ridimensionamento rispetto agli obiettivi di inizio stagione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport: “Se il Napoli avesse una rosa da scudetto, Allegri sarebbe la soluzione migliore, ma, avendo vinto così tanto nella sua carriera, potrebbe essere troppo pretenzioso e pertanto non lo ritengo l’uomo giusto nella situazione odierna. Vedo delle analogie tra Allegri e Ottavio Bianchi, entrambi sono più gestori che innovatori. Spalletti, rispetto ad Allegri, potrebbe dare una maggiore identità di gioco al Napoli, sarebbe un profilo adatto agli azzurri. I giudizi sugli allenatori sono troppo influenzati dai risultati, Pioli, prima di vincere contro la Juventus, era stato nuovamente messo in discussione. Se anche Gattuso dovesse arrivare quarto, non penso che abbia centrato l’obiettivo reale del Napoli, che a inizio stagione era inserito con Inter e Juve nel novero delle favorite per la vittoria dello scudetto. L’alibi delle assenze regge fino a un certo punto, anche il Milan ha dovuto fare a meno per tante partite di Ibrahimović, eppure è stato a lungo in testa al campionato”

Rosario Pastore: “Gattuso sta finendo bene il campionato, ma ha commesso troppi sbagli nel corso della stagione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “De Laurentiis, come sempre gli è successo, prima si innamora degli allenatori e poi improvvisamente inizia a guerreggiare con loro. Non dobbiamo dimenticare, però, che Gattuso, al di là dell’ottimo finale di stagione, abbia commesso tanti errori in precedenza, non permettendo al Napoli di guardare con tranquillità alle ultime due partite di campionato. Anche la Juventus ha perso tanti punti contro squadre abbordabili, ma Gattuso, rispetto a Pirlo, ha più esperienza e quindi è meno giustificabile. Terrei Gattuso solo se non ci fosse la possibilità di arrivare a un grandissimo nome per la panchina, come ad esempio Sarri”