LE INTERVISTE – Elmas si gode il momento: «Pronto a tutto per la squadra, mi mancava il gol»

Protagonista a sorpresa e jolly instancabile: Eljif Elmas torna a far sentire la sua voce, non solo sul campo ma anche ai microfoni del post-partita. Dopo il successo ottenuto contro il Torino, il macedone ha analizzato il momento d’oro del Napoli ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della compattezza del gruppo e la sua personale evoluzione tattica in un’annata che vede gli azzurri correre spediti verso obiettivi prestigiosi.

Sei un jolly prezioso per Conte, come vivi questo tuo bel momento?

«Prima della partita mi avevate detto di poter segnare. È stato un periodo difficile, ma giocavo mediano e mi sono trovato bene. Sono sempre pronto e do il mio massimo. Sono contento del gol, ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo vinto la Supercoppa, ma è passato e stiamo lavorando per altri obiettivi.»

Per il piazzamento in Champions ora siete messi bene.

«È stato importante vincere e dobbiamo ancora fare due partite prima della Nazionale. È stata una vittoria fondamentale, poi giocheremo con Lecce e Cagliari, sfide cruciali per la corsa Champions. Speriamo di continuare così compatti.»

In quale ruolo ti senti di esprimerti meglio?

«In questo momento mi sento centrocampista, ma tutti sanno che sono un trequartista. Cerco di fare il massimo cercando di capire cosa serve alla squadra e cosa chiede il mister. Posso fare anche il terzino e il difensore, ma mi sento più a mio agio da trequartista.»

Il Napoli ritrova dunque il miglior Elmas proprio nel momento cruciale della stagione. La sua capacità di adattarsi a ogni zona del campo rimane una delle armi più affilate nell’arsenale dei partenopei, ma è la sua fame di risultati — più che il ruolo occupato — a confermarlo come un elemento imprescindibile per gli equilibri della squadra. La strada verso l’Europa conta su un “tuttofare” con l’anima da numero dieci.