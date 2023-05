LE INTERVISTE – Bologna, De Silvestri: “Gol che ci tiene in corsa per l’ottavo posto, lo dedico a Mihajlovic”

Il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Napoli arrivato anche grazie ad un suo gol.

Nelle partite speciali, trovi spesso il gol da quando sei al Bologna: che cosa c’era nell’esultanza?

“Me la stavo godendo, dentro c’è tutto quello che ho fatto in questo periodo. Sono stato sempre dentro al gruppo, dando il massimo in ogni allenamento e godendomi ogni minuto in campo. Sono contento di aver contribuito al punto che ci tiene in corsa per l’ottavo posto”.

TuttoMercatoWeb.com