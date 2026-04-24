LE INTERVISTE – Il pilastro difensivo è tornato: Rrahmani vede il futuro a tinte azzurre

Il Napoli rialza la testa e ritrova una delle sue certezze più solide nel cuore della difesa. Amir Rrahmani, rientrato dopo un lungo stop forzato, si è presentato in sala stampa con la consueta lucidità per commentare la vittoria sulla Cremonese e tracciare la rotta per il finale di stagione. Tra l’analisi del momento della squadra e le suggestioni di mercato legate al suo imminente rinnovo, il centrale kosovaro non si è sottratto alle domande sul caso Lukaku e sulle ambizioni di classifica degli azzurri.

«Siamo stati bravi a segnare molto, per me è stato il modo migliore per rientrare. Mi sento fortunato: dopo due mesi di assenza, ritrovare il campo e la vittoria è fondamentale. In questo periodo siamo stati un po’ sfortunati, anche se non posso dire con certezza se con la mia presenza le cose sarebbero andate diversamente. Quel che contava oggi era reagire dopo la sconfitta contro la Lazio; ci tenevamo davvero a fare bene».

Si è parlato molto dello spogliatoio e del rapporto con i nuovi. Com’è la situazione con Lukaku e cosa vi siete detti?

«A essere onesti, non abbiamo avuto molti contatti con lui. Nessuno di noi sa veramente cosa sia successo internamente o quali siano le dinamiche precise della vicenda».

L’anno scorso è arrivato lo Scudetto, quest’anno la Supercoppa. Qual è l’obiettivo reale per questo finale di stagione?

«Sappiamo da dove veniamo. Dopo i successi passati, chiudere al secondo posto quest’anno ci farebbe molto piacere e sarebbe un risultato importante. Penso che avremmo potuto fare molte cose meglio durante il percorso, ma la nostra mentalità non cambia: lotteremo fino alla fine per restare lassù in classifica».

I tifosi aspettano notizie sul tuo futuro. A che punto è la trattativa per il rinnovo fino al 2029?

«L’interesse c’è da entrambe le parti e stiamo andando avanti con i dialoghi. Vedremo cosa succederà in questi giorni, siamo in una fase di evoluzione».

Il ritorno di Rrahmani non è solo una notizia positiva per il tabellino, ma rappresenta l’iniezione di leadership che era mancata nelle ultime uscite. Se le questioni extra-campo come il caso Lukaku restano avvolte nel mistero, la certezza del Napoli rimane la solidità del suo numero 13, pronto a legarsi quasi a vita ai colori azzurri. La rincorsa al secondo posto passa inevitabilmente dalla sua capacità di governare la linea difensiva.