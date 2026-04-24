INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Gutierrez: “Testa bassa e pedalare. Conte? Mi vuole sempre sul pezzo”

Vincenzo Letizia 24 Aprile 2026 0 1 min read

Un l Napoli non rallenta e liquida la pratica Cremonese, confermando una solidità che profuma di alta classifica. Tra i protagonisti del match c’è Miguel Gutierrez, il terzino che sotto la gestione di Antonio Conte sembra aver trovato una nuova dimensione tattica e agonistica. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha analizzato il momento d’oro degli azzurri, tra la recente gioia in Supercoppa e l’obiettivo di non perdere terreno dalla vetta.
«Dopo la scorsa partita, dovevamo iniziare subito bene questo match e lo abbiamo fatto con l’approccio giusto. Personalmente volevo fare gol, cercavo la gioia personale ma non sono stato fortunato in zona conclusiva. Resto comunque molto contento perché abbiamo disputato una grande prova collettiva».
Il mister sembra chiederti un lavoro costante su tutta la fascia. Cosa ti dice prima di scendere in campo?
«Conte mi chiede di essere sempre pronto, mentalmente e fisicamente. È un tecnico che non ti permette cali di tensione e questo ci aiuta a mantenere standard elevati».
Siete secondi in classifica e avete già un trofeo in bacheca. Dove può arrivare questo Napoli?
«Siamo lì, siamo secondi e abbiamo già vinto la Supercoppa. Abbiamo inanellato tante vittorie e ora il nostro unico dovere è finire bene la stagione. Non dobbiamo ascoltare nessuno all’esterno dell’ambiente; se lo facciamo, rischiamo di distrarci dal lavoro quotidiano. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, in grado di dominare partite complicate come quella contro la Cremonese».
La determinazione di Gutierrez riflette perfettamente il mantra del Napoli targato Conte: isolamento dalle critiche (e dai facili entusiasmi) per concentrarsi solo sul campo. Con un secondo posto da blindare e una bacheca appena aggiornata, gli azzurri sembrano aver trovato l’equilibrio necessario per sognare in grande, trascinati da interpreti capaci di abbinare qualità tecnica e sacrificio.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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