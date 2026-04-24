LE INTERVISTE – Napoli, Gutierrez: “Testa bassa e pedalare. Conte? Mi vuole sempre sul pezzo”

Un l Napoli non rallenta e liquida la pratica Cremonese, confermando una solidità che profuma di alta classifica. Tra i protagonisti del match c’è Miguel Gutierrez, il terzino che sotto la gestione di Antonio Conte sembra aver trovato una nuova dimensione tattica e agonistica. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha analizzato il momento d’oro degli azzurri, tra la recente gioia in Supercoppa e l’obiettivo di non perdere terreno dalla vetta.

«Dopo la scorsa partita, dovevamo iniziare subito bene questo match e lo abbiamo fatto con l’approccio giusto. Personalmente volevo fare gol, cercavo la gioia personale ma non sono stato fortunato in zona conclusiva. Resto comunque molto contento perché abbiamo disputato una grande prova collettiva».

Il mister sembra chiederti un lavoro costante su tutta la fascia. Cosa ti dice prima di scendere in campo?

«Conte mi chiede di essere sempre pronto, mentalmente e fisicamente. È un tecnico che non ti permette cali di tensione e questo ci aiuta a mantenere standard elevati».

Siete secondi in classifica e avete già un trofeo in bacheca. Dove può arrivare questo Napoli?

«Siamo lì, siamo secondi e abbiamo già vinto la Supercoppa. Abbiamo inanellato tante vittorie e ora il nostro unico dovere è finire bene la stagione. Non dobbiamo ascoltare nessuno all’esterno dell’ambiente; se lo facciamo, rischiamo di distrarci dal lavoro quotidiano. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, in grado di dominare partite complicate come quella contro la Cremonese».

La determinazione di Gutierrez riflette perfettamente il mantra del Napoli targato Conte: isolamento dalle critiche (e dai facili entusiasmi) per concentrarsi solo sul campo. Con un secondo posto da blindare e una bacheca appena aggiornata, gli azzurri sembrano aver trovato l’equilibrio necessario per sognare in grande, trascinati da interpreti capaci di abbinare qualità tecnica e sacrificio.