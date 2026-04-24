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LE INTERVISTE – La Cremonese cade a Napoli, Giampaolo: “Sconfitta pesante, ma ho chiesto coraggio”       

Vincenzo Letizia 24 Aprile 2026 0 1 min read

Il verdetto del campo punisce la Cremonese, ma non intacca la filosofia di Marco Giampaolo. Al termine della sfida persa contro il Napoli, il tecnico dei grigiorossi ha commentato ai microfoni di DAZN una gara segnata da episodi pesanti e da una strategia dichiaratamente offensiva, rivendicando la scelta di aver affrontato i capolisti a viso aperto nonostante il passivo finale.
«Resettiamo perché il risultato è negativo e non dobbiamo restare sulla sconfitta. È una sconfitta pesante, ma avevo chiesto alla squadra di giocare con coraggio e la squadra l’ha fatto. Abbiamo commesso degli errori individuali, abbiamo subito gol immediatamente e poi altri due allo scadere del primo tempo, ma la squadra non si è consegnata al Napoli
Mister, nonostante il divario tecnico, si è vista una squadra che ha cercato di restare alta. Era questo il piano originale?
«Bisognava scegliere cosa fare e io avevo chiesto di rischiare e di giocare alto. Ogni partita la preparo nel migliore dei modi e ogni partita la contestualizzo, cerco di mantenere un giusto livello emotivo della squadra per questo finale
Come si gestisce ora la pressione psicologica di una classifica che scotta?
«Dobbiamo saperci stare in questa situazione, cerco di fare le cose al meglio delle mie possibilità, poi si possono fare anche degli errori
La resilienza di Giampaolo passa dunque per l’accettazione dell’errore come parte del percorso di crescita, ma il tempo stringe. Se il coraggio è rimasto intatto sotto i colpi del Napoli, la solidità difensiva resta il vero nodo da sciogliere per evitare che la stagione scivoli via senza appello. La sfida, ora, è tutta mentale.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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