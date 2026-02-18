Giancarlo Padovan, Mario Fabbroni, Oscar Magoni, Patrick Iannarelli, Raffaele Di Fusco a Un Calcio alla Radio

Giancarlo Padovan: “Juventus mediocre. Spalletti non lo merita”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Giancarlo Padovan: “Tracollo Juventus in Champions? Non è stato un tracollo. Il primo tempo è stato positivo. Ma nel secondo tempo cosa è successo? L’ingresso di Cabal è stato sbagliato. Il secondo dato è l’assenza di Bremer, che ha condizionato la prestazione di Kelly: un giocatore mediocre, che non giocherebbe neanche nel Lecce. Poi ci si aggiunge la fatica di sabato contro l’Inter. Mi ha fatto specie la fragilità difensiva della Juventus. Di Gregorio che prende 5 gol, con il terzo in cui è completamente responsabile. La Juventus è una squadra mediocre, Spalletti sta cercando di migliorare. Poi si è squagliata a causa dell’appannamento. Si tratta di una sconfitta che mette la parola fine all’esperienza in Champions. E mette in serio pericolo la stagione. Se non riesce a prendere il quarto posto, si può parlare di fallimento. Quante responsabilità può avere Spalletti? Ha la media punti alta da quando è arrivato, non può avere responsabilità, ma siamo in Italia. Non vorrei che se facessero un’altra rivoluzione e non ci sia lui. Ieri non aveva centravanti, ha messo McKennie che per un tempo ha funzionato benissimo. In Italia purtroppo non basta. Conte post Spalletti alla Juventus? Non credo molto a questo scenario, ma Spalletti non meriterebbe di essere sollevato dall’incarico. Ha fatto il massimo. Ha giocato la partita contro l’Inter, mettendosi alla pari. Il Napoli è messo meglio, specialmente con i recuperi degli infortunati. Gli infortuni ce li hanno anche gli altri, guardiamo Bremer. Mi spiace molto per Spalletti, perché non si merita dopo il fallimento della Nazionale un altro fallimento. La società non sa fare mercato, prende giocatori mediocri. Spero che se la Juventus non andasse in Europa, Spalletti deve restare”.

Raffaele Di Fusco: “Chivu su Maradona ha perso l’occasione per stare zitto”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Raffaele Di Fusco: “Noa Lang rimpianto? Non tutti i giocatori riescono a integrarsi in una squadra. Molto probabilmente non si è integrato bene, il rapporto con Conte, il sistema di gioco…Non ha mostrato quello che ci si aspettava. Vedendo le squadre in Champions, che fotografia del calcio italiano viene fuori? Le squadre fanno fatica. Bisogna fare qualche riforma sulle strutture e sugli stadi. Sono due anni che dico che i settori giovanili devono essere composti dall’80% di italiani e il resto da stranieri. Serve una maggiore percentuali di giovani italiani, che aiuterebbe anche la Nazionale. Conte ha scelto Savic come titolare? Se Conte ha fatto questa richiesta di cercare Milinkovic, vuol dire che aveva già in mente di renderlo titolare. Io preferisco Meret. Però per altre situazioni, Conte preferisce Milinkovic, per il lancio e per altri aspetti. Bisogna anche parare però. La prestazione di Di Gregorio con la Juventus? Purtroppo nelle ultime due-tre domeniche i portieri non stanno andando bene in generale, Caprile stava avendo un buon rendimento, ma nell’ultimo turno non è stato positivo. Di Gregorio, nell’ultimo periodo, non è all’altezza della Juventus, non sembra più sicuro. I portieri come gli attaccanti, attraversano periodi migliori e meno fortunati. Le parole di Chivu su Maradona? Chivu ha perso l’occasione per stare zitto. L’errore è stata l’esultanza di Bastoni. Mi meraviglio che una persona di grande esperienza come Marotta e non gli abbia detto subito di chiedere scusa. Quello che assurdo è che i guardalinee sono diventati dei pupazzi. Bastoni doveva chiedere scusa a Kalulu per l’esultanza. È il transagonismo che ti porta a fare qualcosa, perché sei in quello stato non ti rendi conto di un contatto. Le simulazioni per questo non le leveremo mai. Maradona fu criticato anche all’epoca per quel gol con la mano, ma sono due situazioni differenti. Era un Mondiale. Nel 1986 potevo anche capire l’errore, perché non c’erano telecamere, c’erano solo gli arbitri. Oggi però non è possibile con tutta la tecnologia che c’è. Maradona fu furbo. Se uno deve ragionare con la lealtà sportiva, indubbiamente bisogna condannare Maradona. Ci dicono che siamo dei romantici, ma le botte che prendevamo all’epoca erano pesantissime. I giocatori più tecnici erano martellati, ma si rialzavano e continuavano a giocare. Avete mai visto protestare i nostri numeri 10 come Baggio, Maradona, Platini. Oggi li sfiori e urlano. Questo è quello che è peggiorato. I regolamenti hanno fatto in modo che peggiorasse questa situazione, non aiutano gli arbitri”.

Oscar Magoni: “Club U23 in Serie C non li capisco. VAR a chiamata? Ecco come sta funzionando”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Oscar Magoni, dirigente del Renate ed ex Napoli e Atalanta: “L’Atalanta è in ripresa, ha fatto bene in Champions, ha una rosa ampia. Il Napoli purtroppo è devastato dagli infortuni. Il Napoli attuale è in emergenza come al solito, Conte sta facendo il massimo. L’Atalanta è costretta a vincere per la corsa Champions. I club Under 23 in Serie C? Mi sono espresso e ho subito critiche. Fanno l’interesse delle società di appartenenza, ma centrano poco con la Lega. Poi giochiamo su campi di provincia, molto distanti da dove sono queste realtà. La Juventus ora gioca a Biella, l’Inter gioca a Monza, con l’Atalanta giochiamo a Caravaggio. Ci sono calciatori giovani che faranno carriera, ma alla Lega Pro non ho capito ancora cosa facciano. Il VAR a chiamata? C’è più correttezza, è un primo passo. Ci sono due chiamate per società, se la chiamata è giusta resta. In certi momenti si perde il ritmo per l’interruzione. Il gol di Maradona di mano e le parole di Chivu? I simulatori ci sono stati e sempre ci saranno, il bello del calcio l’astuzia, la furbizia…Ma le simulazioni sono troppe, i giocatori rotolano, sembra che non possono più giocare. Ai nostri tempi, dentro il campo si poteva giocare in modo più ruvidi e si risolvevano le cose in campo”.

Patrick Iannarelli: “Palladino erede di Gasperini. L’Atalanta può riaprire la corsa Champions”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Patrick Iannarelli del Corriere dello Sport: “La vittoria dell’Atalanta sul Napoli può riaprire tutto per la corsa Champions. La partita contro il Dortmund è da prendere con le pinze. I bergamaschi hanno avuto due guai fisici con Raspadori e De Ketelaere. In questo momento serve una reazione, perché la Champions è alla portata di mano, ma l’obiettivo principale ora è l’Europa League. Chi giocherà contro il Napoli? Pasalic è da trequarti, ma ha bisogno di qualcuno che fa da appoggio come Scamacca. Perché Pasalic fa inserimenti. Sulemana è la sua alternativa, visto che non c’è più Lookman. Oggi allenamento di scarico, le indicazioni maggiori ci saranno domani. Scamacca non è in condizione, Krstovic è più in forma. L’Atalanta vede questa rimonta in modo positivo. Palladino è al solo terzo anno in Serie A. Il pubblico è contento, anche la società. L’Atalanta di Palladino è simile a quella di Gasperini. Lui è il figlioccio di Gasperini, più di Juric. Ha un gioco molto simile, anche nella comunicazione, cerca di spronare e si fa sentire”

Mario Fabbroni: “Ruberei De Roon all’Atalanta. Chivu su Maradona? C’è ignoranza”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Noa Lang rimpianto? Spero che venga riscattato dal Galatasaray. Le italiane in questi spareggi stanno andando mediamente male. Anche l’anno scorso non andarono bene. La Juventus si trova in una situazione difficile. Non dovesse andare avanti in Champions, dopo questa batosta in Turchia, penso che la posizione di Spalletti potrebbe subire qualche attacco. La Juve è quella che gioca meglio dopo l’Inter. E resta la più temibile per la corsa Champions. È un momento cruciale. Atalanta poco concreta contro il Borussia, ha preso un gol subito a Dortmund. Non è un cliente facile. Nulla è impossibile per Juve e Atalanta in Champions League. Chi ruberei all’Atalanta? De Roon, che non ruba tanto l’occhio, ma fa filtro. Sarebbe ottimale per qualsiasi squadra. Milan-Como, cosa conviene al Napoli? È una partita che ha quasi stufato prima di essere giocata, siamo a livelli di sopportazione minima. Il Napoli deve avere sempre una lepre davanti, altrimenti se guardi solo le spalle rischi. Il Milan è un avversario raggiungibile, ma deve prendere qualche gol. Decisiva per capire se il campionato è aperto o no, perché l’Inter deve gestire l’ondata negativa del post-Bastoni. Tra Champions e super-polemiche, anche per i nerazzurri è un momento delicato. Faccio una battuta: Chivu chi? Ha scomodato Maradona. Ci sono partite che sono più di una partita di calcio. Maradona era già Diego, con quei due gol contro l’Inghilterra. Non capire quello denota ignoranza. Il gesto di Bastoni è antisportivo e brutto per quello che è accaduto dopo. Le scuse sono state peggio. Chivu se vincerà questo Scudetto allora diventerà qualcuno, ma prima chi è stato?”

