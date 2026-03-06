IN EVIDENZA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Alisson Santos brilla, nella serata dei grandi ritorni

Eduardo Letizia 6 Marzo 2026 0 1 min read

Milinkovic-Savic 5.5 – Pochi errori tra i pali, ma tanti rilanci sbilenchi e una mancata presa in uscita, fortunatamente senza conseguenze.

Juan Jesus 6.5 – Anche sul centro-destra, si disimpegna bene, non soffrendo la fisicità di Zapata.

Buongiorno 6.5 – Buona prestazione, attenta e decisa sull’uomo.

Olivera 6.5 – Bene dietro, bravo pure a dare supporto sulla sinistra.

Politano 7 – Punta bene l’avversario e mette buoni palloni dalla destra. Volta sulla testa di Lazaro, per l’assist aereo per il gol di Elmas e sfiora la rete su calcio da fermo.
(Mazzocchi s.v.)

Gilmour 6 – A volte appare un po’ confusionario, ma la sua reattività è utilissima in mezzo al campo. Più propenso alla verticalizzazione, rispetto a Lobotka, risorsa importante per questo finale di stagione.

Elmas 6.5 – Primo tempo di fatica in mezzo al campo, nella ripresa si sposta più avanti, trovando il tanto sospirato primo gol stagionale.

Spinazzola 6 – Lascia la corsia esterna ad Alisson, ma non disdegna le sortite offensive, come quella da cui nasce la rete del 2-0.
(Gutierrez 6 – Si fa notare con un bell’elastico su Vlasic, che lo spinge a terra senza fischio arbitrale.)

Vergara 6 – Non si vede molto, rispetto ai compagni di reparto, cerca di guadagnare qualche spazio con alcune delle sue tipiche “giocate da strada”, ma senza particolare fortuna.
(Anguissa 6 – Finalmente torna in campo, ad apportare esperienza e personalità al centrocampo azzurro.)

Hojlund 6.5 – Tipica serata di lotta e pressione sulla difesa avversaria. Gli manca lo spunto decisivo, ma è sempre pericoloso.
(Lukaku s.v.)

Alisson Santos 7.5 – Gran gol e la sensazione che, dalle sue accelerazioni, possa sempre scaturire qualcosa di pericoloso.
(De Bruyne 6.5 – Inutile sottolineare l’importanza del suo ritorno. Mostra pure una buona gamba e un’eccellente attitudine.)

