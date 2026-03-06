IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Torino 2-1, a segno Santos e Elmas

Mariano Potena 6 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli batte 2-1 il Torino al Maradona. Nel primo tempo apre le marcature Alisson Santos, nella ripresa arriva il raddoppio con Elmas, accorcia le distanze poi il Torino con Casadei.

PRIMO TEMPO

Al 7’ passa in vantaggio il Napoli con Alisson Santos che dal limite spedisce il pallone in rete. Al 16’ grande parata di Milinkovic-Savic su una conclusione pericolosa di Vlasic, il portiere spedisce in angolo. Azzurri propositivi per il resto del primo tempo, con buona gestione della fase di non possesso. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ conclusione di Hojlund a tu per tu con Paleari, il portiere ci arriva. Poco dopo ci riprova Alisson Santos, anche in questa occasione si fa trovare pronto il portiere del Torino. Al 67’ arriva il raddoppio del Napoli con Elmas, che viene servito da Politano e al volo spedisce il pallone in rete. All’87’ il Torino accorcia le distanze con Casadei di testa. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Mathias Olivera, Juan Jesus (dall’84’ c), Buongiorno; Politano (84′ Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (69′ Miguel Gutiérrez); A. Vergara (45′ Zambo Anguissa), Alisson Santos (79′ De Bruyne); Hojlund (84′ R. Lukaku). Allenatore: Antonio Conte.
Torino (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse; Valentino Lazaro, Gineitis (67′ Casadei), Prati (78′ Anjorin), Vlasic (dal 78′ c), R. Obrador (57′ Pedersen); Giovanni Simeone (67′ Kulenovic), D. Zapata (57′ Ché Adams).
Reti: 7′ Alisson Santos, 68′ Elmas, 87′ Casadei.
Ammomiti: 63′ Gineitis per fallo su Zambo Anguissa, 64′ Ismajli per fallo su Hojlund, 73′ Valentino Lazaro per fallo su Politano.


