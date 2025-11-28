Napoli, centrocampo in emergenza totale: Conte “inventa” Marianucci e la società deve accelerare sul mercato

di Vincenzo Letizia

Gli infortuni simultanei di Anguissa e Gilmour non erano soltanto una cattiva notizia: sono diventati la scintilla che ha fatto esplodere un problema strutturale già noto da settimane. Il centrocampo del Napoli era corto prima, ora è drammaticamente insufficiente per affrontare un calendario che, tra campionato e coppe, non aspetta nessuno.

Conte costretto alla soluzione estrema: Marianucci davanti alla difesa

In condizioni normali, l’idea di vedere Marianucci provato come mediano davanti alla difesa sarebbe sembrata un esperimento futuribile, una scommessa per l’avvenire. Oggi invece è una necessità.

Conte, che non ama improvvisare, si ritrova a dover addestrare un giovane per un ruolo chiave, segno evidente che le alternative sono finite.

Il tecnico ha mantenuto il suo profilo basso sul mercato, cercando di non alimentare pressioni, ma la situazione è chiara: qui non è questione di rotazioni, è questione di sopravvivenza tattica.

Mercato: avevamo promesso di parlarne poco, ma ora è inevitabile

L’idea era quella di evitare discorsi prematuri su gennaio, ma con il reparto decimato il ragionamento diventa obbligatorio.

E soprattutto, questa volta, non può valere la solita liturgia: le famose “mille tarantelle” prima di arrivare a un acquisto, le trattative infinite, gli incastri, le attese, e magari l’annuncio all’ultimo giorno utile.

Così non può funzionare, non ora.

La società deve intervenire subito: serve un centrocampista il primo giorno di mercato

La verità è semplice e non lascia margini diplomatici: il Napoli deve presentarsi al primo giorno di mercato con il centrocampista già pronto da annunciare. Punto.

Non si tratta di una richiesta, ma di un’urgenza tecnica.

Serve un giocatore forte, pronto, affidabile, non un profilo da crescere né un tappabuchi. Con due infortuni così pesanti e un reparto ridotto all’osso, il club non può permettersi di aspettare metà gennaio, né tantomeno l’ultimo giorno.

Conte sta facendo il massimo con ciò che ha, ma ora la palla passa alla società: tocca alla dirigenza risolvere il problema. E farlo in fretta.