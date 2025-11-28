Manfredi apre alla vendita del Maradona al Napoli: la svolta che può cambiare il futuro dello stadio

Manfredi e il Maradona: l’ora delle decisioni difficili

C’è un momento, nella vita delle città, in cui la politica smette di parlare e inizia a contare. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scelto proprio questa strada quando, nelle ultime ore, ha aperto con sorprendente nettezza alla possibilità di vendere lo Stadio Diego Armando Maradona alla SSC Napoli. Non un’idea astratta, non una dichiarazione di circostanza: un’opzione reale, concreta, e soprattutto carica di conseguenze.

«Se la società è pronta a investire, noi non ci tireremo indietro», ha spiegato Manfredi, lasciando cadere sul tavolo una frase che pesa come cemento armato. Perché il Maradona non è un impianto qualsiasi: è identità, ritualità, appartenenza. È luogo di fede laica, memoria collettiva, conflitto e abbraccio. È Napoli allo specchio.

In questo quadro, l’apertura alla cessione non è un semplice atto amministrativo, ma un cambio di paradigma. Un passaggio da città-stadio a club-stadio, come nelle grandi capitali sportive d’Europa.

Tra vincoli, ambizioni e tempistiche: la modernità chiama

La questione, inutile girarci attorno, è anche tecnica. Il Maradona è un impianto che ha già superato abbondantemente il mezzo secolo di vita. Ha bisogno di interventi strutturali, miglioramenti funzionali, un progetto di modernizzazione che metta fine alle continue toppe emergenziali.

Il Comune, stretto tra bilanci limitati e Carteinregola da rispettare, punta a una soluzione: o project financing condiviso o cessione totale a chi ha i mezzi per trasformare lo stadio in un impianto moderno, all’altezza degli standard internazionali.

La realtà è semplice: servono soldi veri, tempi certi e una visione che guardi oltre la logica del “si è sempre fatto così”.

Napoli, lo stadio e la politica: un triangolo complicato

Manfredi, con la sua consueta sobrietà, ha provato a spogliare il dibattito dalle retoriche inutili. La sua proposta è figlia di pragmatismo: dare al club la possibilità di investire direttamente e totalmente.

Non una resa, ma una presa d’atto. Perché il Comune non può permettersi di costruire da zero uno stadio da 50-60mila posti. Non ora. Non nei prossimi anni.

È qui che l’apertura diventa un messaggio rivolto alla società e alla piazza: facciamolo insieme, oppure fatevi avanti e prendetevi la responsabilità piena del futuro dello stadio.

Qualcuno, tra i nostalgici del pubblico proprietario, storcerà il naso. Ma i tempi cambiano. E cambiano in fretta.

A ricordarcelo basterebbe una frase, “Tempora mutantur, et nos mutamur in illis”: i tempi cambiano, e noi cambiamo con essi.

Una scelta che può dividere, ma anche finalmente unire

Le reazioni del tifo saranno inevitabilmente variegate. Qualcuno vedrà in questa proposta una resa della politica. Qualcun altro, al contrario, un atto di realismo necessario. Perché nel calcio di oggi — sempre più globalizzato, sempre più competitivo — la proprietà degli impianti è un fattore determinante.

La Juventus vent’anni fa lo aveva compreso. Le grandi europee lo considerano la base del proprio modello economico. Napoli, oggi, è davanti allo stesso bivio.

Vendere il Maradona può significare consegnarlo definitivamente al suo popolo, attraverso il club.

Può voler dire, però, anche accettare che la strada del futuro passa per decisioni impopolari ma lucide.

Una finale senza trofei: solo due strade

Il sindaco ha individuato la cornice, ora la tela la deve riempire il Napoli.

Acquistare? Ristrutturare in partnership? Oppure immaginare un nuovo impianto, altrove, più moderno, più funzionale?

Qualunque sia la direzione, una cosa è certa: l’immobilismo non è più un’opzione.

Nel cuore di Fuorigrotta, il Maradona attende la sua sentenza.

E per una volta, forse, Napoli ha davvero l’occasione di trasformare una discussione infinita in un percorso concreto.

Lo stadio del futuro, per quanto costoso, complesso e divisivo, non può più essere rinviato.

E questa volta, a differenza di altre stagioni, sul tavolo c’è finalmente una proposta che non profuma di utopia, ma di realtà. A condizione che ci sia, da ogni parte, volontà vera.