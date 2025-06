Victor Osimhen – Continua il rebus sul futuro dell’attaccante nigeriano, che ha rifiutato una barca di milioni offerta dagli arabi

Dopo un anno, torna il tormentone Victor Osimhen; il suo futuro, al momento, resta un autentico rebus. Il Napoli conta molto sui 75 milioni della clausola rescissoria, per reinvestirli sul mercato estivo ma finora solo gli arabi si sono fatti avanti seriamente per pagare la clausola chiesta da De Laurentiis ed offrire al giocatore nigeriano una barca di milioni, circa 35 milioni netti a stagione. Offerta rimandata al mittente dall’ex centravanti azzurro. Osimhen mira alla Premier League, oppure ad una big del calcio italiano, come la Juve che lo insegue da mesi o il Milan. Da parte sua il club turco del Galatarasay, dove è in prestito, fino al prossimo 30 giugno lo tratterrebbe molto volentieri, visto il suo grande rendimento in quest’annata ma pagherà i 75 milioni al Napoli? Penso sia difficile. Il nigeriano non intende smuoversi dai 12 milioni netti di ingaggio percepiti finora in Turchia, quindi si tratta di un ingaggio molto difficile da corrispondergli per i due club di serie A. Di certo, non vi è alcuna possibilità che torni a giocare col Napoli, i cui rapporti si sono completamente interrotti. Il club partenopeo spera di risolvere, al più presto, questo rebus, per cui attende delle novità importanti già in questi giorni.