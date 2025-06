Mercato – Scontro tra Milan e Napoli per accaparrarsi il cartellino dell’attaccante uruguaiano Darwin Nunez del Liverpool

Il Napoli è sulle tracce di Darwin Nunez, nazionalità uruguaiana, in forza al Liverpool, acquistato dalla società inglese tre anni fa, alla “modica cifra” di cento milioni totali. Manna lo sta inseguendo per regalare a Conte l’attaccante da affiancare a Lukaku. Tuttavia,in questi giorni, si è inserito nella trattativa il Milan di Max Allegri , il quale è alla ricerca di una spalla per Santiago Gimenez. La SSCN è in pole position ma il club rossonero non vuol mollare la presa ed intende mettere i bastoni tra le ruote al ds azzurro. Il cartellino del calciatore della Premier è valutato 60 milioni, malgrado il suo rendimento nella fila dei Diavoli Rossi non sia stato molto esaltante: in 143 presenze ha messo a segno 40 gol e fornito 26 assist totali, però nella stagione da poco conclusa solo 7 gol e 7 assist in 47 gare, di cui solo 17 dal primo minuto. E’ indiscutibile il potenziale di Nunez, appena 26enne, dotato di tecnica, forza fisica straripante ed un’esplosività quasi impareggiabile. A prescindere da dove andrà, il nostro paese, per cultura e stile calcistico, potrebbe essere la piazza giusta per farlo tornare ad essere quell’attaccante prodigioso che era. Dunque è scontro tra azurri e rossoneri, entrambe le società, intanto valutano il da farsi per affondare il colpo decisivo. Staremo a vedere chi la spunterà.