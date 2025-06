Ciro Venerato – Il noto esperto di calciomercato smentisce ogni voce di un possibile arrivo a Napoli di Lookman e Chiesa

Il famoso giornalista napoletano, esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ieri sera, alla Domenica Sportiva, ha chiarito la situazione in merito a due calciatori accostati al club azzurro, in questo sessione di campagna acquisti. Si tratta dell’atalantino Lookman e dell’ex Juve Chiesa. A suo dire, sia il Napoli che che il club di Percassi hanno nettamente smentito una trattativa riguardante l’attaccante nigeriano. Inoltre, anche per Fedetico Chiesa ci sono state smentite, infatti il suo agente ha affermato di non aver mai ricevuto una chiamata dal ds Manna per il suo assistito. Poi c’è da dire che il Liverpool, detentore del cartellino, lo cederà solo a titolo definitivo. Verità o solo pretattica? Il tempo ci darà l’ardua sentenza.