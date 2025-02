SERIE A – Recupero Fiorentina vs Inter, La Viola regala la vetta solitaria della classifica al Napoli, Conte esulta

Si è giocato, ieri sera, al Franchi, il recupero del match tra Fiorentina e Inter, ripartendo da dove si era interrotto il primo dicembre scorso, a causa della brutta situazione capitata al giocatore Edoardo Bove., risolta, poi, fortunatamente, in maniera positiva. Ebbene, a sorpresa, la compagine di Palladino, peraltro rimaneggiata, ha dato una brutta lezione ai nerazzurri, forse tropo sucuri e presuntuosi, infliggendo loro un sonoro 3 a 0, inequiviocabile . Mattatore della serata l’ex bianconero Kean, autore di una doppietta. L’altra rete è stata realizzata da Ranieri. Con questo successo la Viola regala il primato solitario al Napoli, che mantiene i tre punti di vantraggio sui campioni in carica. Felici i tifosi napoletani ed ovviamente Antonio Conte che ringrazia la Fiorentina per il gentile omaggio. Adesso è ufficiale, gli azzurri risultano essere Campioni d’inverno, pur se si tratta di un titolo platonico. Tuttavia, nell’80% dei casi, la squadra che, a metà campionato, chiude da prima della classe, anche a maggio si conferma. I partenopei non possono più nascondersi, ci credono davvero, lo Scudetto non è più un sogno proibito. Il percorso è ancora lungo, quindi la squadra del tecnico leccese non si esalta più di tanto, resta coi piedi per terra e si adopererà al massimo, in queste 15 gare che mancano, per donare alla piazza quel triangolino, tricolore vinto, peraltro già due anni or sono. Domenica sera, sarà ospite, al Maradona, l’Udinese che certamente non avrà alcuna intenzione di fare da sparring partner ai padroni di casa. Ma l’occasione è ghiotta per tornare a vincere, magari rosicchiando pure qualche altro punto agli uomini di Simone Inzaghi.