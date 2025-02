IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE, dirige Marinelli di Tivoli, al Var Campione e Marini

Il designatore arbitrale ha scelto, per il posticipo di domenica sera al Maradona, fra Napoli e Udinese, valido per la 24esima giornata di serie A, il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli; i suoi assistenti di linea saranno Zingarelli e Votta, Bonacina, in veste di quarto uomo e per finire, al Var ci saranno gli arbitri Camplone e Marini. Per il fischietto della provincia di Roma sarà la sua 57esima direzione in massima serie, l’11esima in questo campionato. Sono soltanto sette i precedenti del Napoli con il fischietto di Tivoli, in A. Con lui in campo, gli azzurri hanno raccolto 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima sua apparizione risale a più di un anno fa, quando diresse, il 13 gennaio 2024, la gara casalinga Napoli- Salernitana finita 2 a 1 per i partenopei.