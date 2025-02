ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs UDINESE – I partenopei, carichi più che mai, pronti a tornare a vincere

La vittoria della Fiorentina, contro l’Inter, con un sorprendente 3 a 0 finale, ha esaltato i tifosi napoletani, la squadra ed il tecnico Antonio Conte. Il Napoli, infatti resta in cima alla classifica in beata solitudine, mantenendo, percxiò i tre punti di vantaggio sugli uomini di Inzaghi. Il risultato di Firenze ha caricato più che mai gli azzurri che, dopodomani, a Fuorigrotta, contro l’Udinese, per la 24esima giornata, hanno la grossa occasione di tornare a vincere dopo il pari di Roma che ha interrotto il filotto di sette successi di fila. I bianconeri friulani sono un avversario tosto, però la differenza di caratura tra le due formazioni è netta. Ciò nonostante, non bisogna sottavalutare l’avversario, come ha fatto, ieri sera l’Inter che credeva di aver già vinto, viste le tante assenze della Viola. L’undici di Antonio Conte è voglioso di riprendere il passo degli ultimi tempi, anche per proseguire la favorevole tradizione casalinga contro l’Udinese, nonchè per tentare l’impresa di arrivare al quarto titolo della storia del quasi centenario club partenopeo. Dopo la convocazione dell’Olimpico, il difensore Alessandro Buongiorno, domenica, povrebbe ritrovare il terreno di gioco ma Conte non vuole rischiare, per cui, forse, giocherà da subentrante per una manciata di minuti. Il processo di riatletizzazione post infortunio alla schiena sembrerebbe terminato, tuttavia occorre andare coi piedi di piombo. Juan Jesus, finora non ha fatto sentire minimamente la sua assenza, dunque, non è imporobabile una sua riconferma al centro del pacchetto arrtrato. Per il resto spazio al solito undici, ad eccezione dell’infortunato Mathias Olivera, ancora fermo per almeno 2 settimane Naturalmente, confermatissimo Leonardo Spinazzola, il quale, tra i migliori all’Olimpico. e non solo per il gol, spingerà sulla corsia sinistra. Il dubbio sull’impiego di Buongiorno dal primo minuto sarà sciolto solo domenica. Dal canto suo il tecnico bianconero adotterà come sempre il modulo 3/5/2, on Kristensen, Bijol e Solet davanti al portiere di Sava. Ballottaggio aperto sulla fasxcia destra, fra Kamara e Modesto, mentre in avanti ancora spazio per il duo Thauvin – Lucca, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina. Vediamo pertanto le possibili fornazioni di Napoli vs Udinese:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno)Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara/Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

Veinamo alle curiosità, ai numeri della sfida: Il Napoli, complessivamente, ha disputato contro la compagine friulana 95 partite tra A, B e Coppa Italia. Il bilancio pende a favore degli azzurri che hanno conseguiito 43 successi contro 19, mentre 33 sono i pareggi. In totale, i partenopei hanno realizzato 154 reti e i bianconeri 118. Nella gara di andata, giocata a Udine, il 14 dicembre scorso, gli uomini di Conte si impoosero per 1 a 3. Pur dispuntando un campionsato disastroso, l’anno scorso, gli azzurri fecero loro il match del Maradona vincendo sonoramente per 4 a 1. Era il 27 settembre 2023. Per la cronaca gli ospiti non espugnano lo stadio di Fuorigrotta dal lontano torneo 2010/11, allorquando passarono al San Paolo per 1 a 2. Per concludere, il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite interne, contro i friulani in Serie A, realizzando, in media 3.1 reti a partita. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli (Roma).