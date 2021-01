L’AVVERSARIO – Domani il Napoli sfida il Parma al “Maradona”

Dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, domani il Napoli affronterà alle 18:00 il Parma allo stadio Diego Armando Maradona. Reduce dalla sconfitta per 2-0 in casa contro la Sampdoria, la squadra di Roberto D’Aversa è a quota 13 punti in classifica con 2 vittorie, 7 pareggi e e 10 sconfitte, sono invece 14 i gol realizzati e 36 quelli subiti. Il copocannoniere della squadra è Gervinho con 4 reti, seguono Hernani e Kucka a 3, Kurtic a 2, Gagliolo e Karamoh a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 37 i precedenti tra le dua squadre in Serie A, con 16 vittorie per il Napoli, 7 pareggi e 14 vittorie per il Parma. L’ultima vittoria degli azzurri in casa il 26 settembre 2018 col risultato di 3-0, mentre l’ultima sconfitta sempre s Fuorigrotta il 14 dicembre 2019 sol risultato di 1-2.

La formazione tipo del Parma – Modulo 4-3-3 con Sepe in porta, in difesa Conti, Iacoponi, Osorio e Gagliolo, a centrocampo Grassi, Hernani e Kurtic, in attacco Kucka, Cornelius e Gervinho.

Mariano Potena